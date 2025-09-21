Συρία: Κοινοβουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν στις 5 Οκτωβρίου - iefimerida.gr

Η Συρία θα πραγματοποιήσει τις πρώτες της κοινοβουλευτικές εκλογές υπό τη νέα διοίκηση στις 5 Οκτωβρίου, μετέδωσε σήμερα το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Μια περίπλοκη διαδικασία

Δεν θα πάνε όλοι οι Σύροι στις κάλπες, ούτε θα υπάρξουν πολιτικά κόμματα ή προεκλογικές αφίσες. Αντίθετα, οι ψήφοι θα δοθούν από διάφορες επιτροπές, γι’ αυτό και οι πρώτες εκλογές της χώρας μετά τη δικτατορία περιγράφονται ως «έμμεσες».

«Η πραγματικότητα στη Συρία δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή παραδοσιακών εκλογών, δεδομένης της παρουσίας εκατομμυρίων εσωτερικά και εξωτερικά εκτοπισμένων, της απουσίας επίσημων εγγράφων [και] της ευθραυστότητας της νομικής δομής», ανέφερε η μεταβατική συριακή κυβέρνηση, εξηγώντας γιατί οι εκλογές ήταν έμμεσες, σε δήλωσή της στα τέλη Ιουνίου.