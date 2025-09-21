 Συρία: Κοινοβουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν στις 5 Οκτωβρίου - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Κοινοβουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν στις 5 Οκτωβρίου

Συρία: Κοινοβουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν στις 5 Οκτωβρίου
Συρία: Κοινοβουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν στις 5 Οκτωβρίου/Φωτογραφία: AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Συρία θα πραγματοποιήσει τις πρώτες της κοινοβουλευτικές εκλογές υπό τη νέα διοίκηση στις 5 Οκτωβρίου, μετέδωσε σήμερα το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Μια περίπλοκη διαδικασία

Δεν θα πάνε όλοι οι Σύροι στις κάλπες, ούτε θα υπάρξουν πολιτικά κόμματα ή προεκλογικές αφίσες. Αντίθετα, οι ψήφοι θα δοθούν από διάφορες επιτροπές, γι’ αυτό και οι πρώτες εκλογές της χώρας μετά τη δικτατορία περιγράφονται ως «έμμεσες».

«Η πραγματικότητα στη Συρία δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή παραδοσιακών εκλογών, δεδομένης της παρουσίας εκατομμυρίων εσωτερικά και εξωτερικά εκτοπισμένων, της απουσίας επίσημων εγγράφων [και] της ευθραυστότητας της νομικής δομής», ανέφερε η μεταβατική συριακή κυβέρνηση, εξηγώντας γιατί οι εκλογές ήταν έμμεσες, σε δήλωσή της στα τέλη Ιουνίου.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Συρία Εκλογές πολιτικό κόμμα

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ