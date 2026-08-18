Συρία: Καταδικάστηκε σε θάνατο ο Ουασίμ αλ-Άσαντ, ξάδερφος του Μπασάρ, για εγκλήματα πολέμου και κατά της ανθρωπότητας - iefimerida.gr

Η συριακή δικαιοσύνη καταδίκασε τον Ουασίμ αλ-Άσαντ, ξάδελφο του Μπασάρ αλ-Άσαντ, σε θάνατο για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κατά τη διάρκεια του συριακού εμφυλίου.

Η συριακή δικαιοσύνη καταδίκασε τον Ουασίμ αλ-Άσαντ

Ο δικαστής Φαχρ αλ-Ντιν αλ-Αριάν, του 4ου κακουργιοδικείου της Δαμασκού έκρινε τον Ουασίμ αλ-Άσαντ, παρόντα στο δικαστήριο, ένοχο για «ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και κατά συρροήν, βασανιστήρια και ωμότητες (…) που χαρακτηρίσθηκαν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας προσθέτοντας ότι «κατά συνέπεια, καταδικάζεται σε θάνατο».

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Το ίδιο δικαστήριο καταδίκασε στις 11 Αυγούστου σε θάνατο τον έκπτωτο πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ, τον αδελφό του Μάχερ αλ-Άσαντ και πολλούς ακόμη αξιωματούχους του καθεστώτος της Δαμασκού για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διέπραξαν κατά τη διάρκεια του πολυαίμακτου συριακού εμφυλίου πολέμου που ξέσπασε το 2011.

Ανάμεσά τους ο Ατέφ Νατζίμπ, ο διαβόητος αρχηγός των υπηρεσιών πολιτικής ασφαλείας στην πόλη Ντεράα της νότιας Συρίας πριν και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.

Ο Ατέφ Νατζίμπ είναι ο μοναδικός καταδικασθείς που ήταν παρών στη δίκη. Όλοι οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι καταδικάσθηκαν ερήμην.

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Οι μεταβατικές αρχές εξουσίας, που ανέτρεψαν τον Μπασάρ αλ-Άσαντ και το καθεστώς του τον Δεκέμβριο 2024 μετά τον 13ετή εμφύλιο πόλεμο δεσμεύθηκαν ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν επί των ημερών του αλ-Άσαντ.

Ο Μπασάρ αλ-Άσαντ κρίθηκε ένοχος για «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονίες εκ προμελέτης, ανθρωποκτονίες εκ προθέσεως κατά συρροήν, ανθρωποκτονίες εκ προθέσεως παιδιών ηλικίας κάτω των 15 ετών (…) βασανιστήρια που επέφεραν τον θάνατο και για στέρηση της ελευθερίας».

Ο έκπτωτος Μπασάρ αλ-Άσαντ διέφυγε τον Δεκέμβριο 2024 μαζί με την οικογένειά του και μια χούφτα κοντινών του προσώπων στην Μόσχα κατά την προέλαση των δυνάμεων του συνασπισμού ισλαμιστικών οργανώσεων που κατέληξε στην κατάληψη της Δαμασκού.

Στη φυγή του εγκατέλειψε υψηλόβαθμους δημόσιους λειτουργούς και αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας, ορισμένοι από τους οποίους διέφυγαν στο εξωτερικό, ενώ άλλοι βρήκαν καταφύγιο στη Λαττάκεια, παράκτια ζώνη της Συρίας που κατοικείται από την αλαουιτική μειονότητα από την οποία προέρχεται και η φατρία των αλ-Άσαντ.

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Ο εμφύλιος της Συρίας πυροδοτήθηκε από την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων για τη δημοκρατία που ακολούθησε τις εξεγέρσεις της «Αραβικής Άνοιξης» σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής και του Μάγρεμπ.

Περισσότερο από μισό εκατομμύριο άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατομμύρια έγιναν πρόσφυγες. Δεκάδες χιλιάδες εξαφανίστηκαν, πολλοί από αυτούς έπεσαν θύματα βασανιστηρίων και δολοφονιών στα διαβόητα μπουντρούμια του καθεστώτος της Δαμασκού.

ΑΠΕ-ΜΠΕ