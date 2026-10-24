Συντρίμμια πυραύλων των Χούθι έπεσαν κοντά στη Μέκκα και τη Μεδίνα, λέει το Ριάντ - iefimerida.gr

Η Πολιτική Άμυνα της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε απόψε ότι ομάδες της επενέβησαν μετά την πτώση συντριμμιών κοντά στις ιερές πόλεις Μέκκα και Μεδίνα, μετά την αναχαίτιση πυραύλων που εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Σύμφωνα με το Ριάντ, οι Χούθι εκτόξευσαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους που αναχαιτίστηκαν και ένα μέρος των συντριμμιών τους έπεσε στο Ουάντι Μουγάμας, κοντά στη Μέκκα.

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Οι Χούθι ωστόσο διέψευσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο τις ιερές πόλεις και επιμένουν ότι οι επιχειρήσεις τους στρέφονταν εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και στρατιωτικών βάσεων.

Οι Χούθι ισχυρίζονται ότι έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας

Νωρίτερα, οι Χούθι της Υεμένης είχαν ανακοινώσει ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας σήμερα. Μεταξύ άλλων στόχοι ήταν μια εγκατάσταση της Saudi Aramco στο Γιανμπού, το διυλιστήριο πετρελαίου του Ραμπίγ και το Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ στο Ριάντ.

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Ο εκπρόσωπος των ανταρτών Γιαχία Σαρί είπε ότι μπήκαν στο στόχαστρο το Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Φαχντ στην Νταμάμ, το αεροδρόμιο της Νατζράν και μια αεροπορική βάση στο Χαμίς Μουσάιτ. Επίσης, χτυπήθηκαν το αγωγός μεταφοράς πετρελαίου Ανατολής-Δύσης και εγκαταστάσεις άντλησης αργού.