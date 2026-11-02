Συντριβή Learjet στη Φλόριντα: Ένα ζευγάρι επιχειρηματίες και τα δύο ανήλικα παιδιά τους ταυτοποιήθηκαν ανάμεσα στους 9 νεκρούς - iefimerida.gr

Ένα παντρεμένο ζευγάρι και τα δύο μικρά παιδιά του συγκαταλέγονται μεταξύ των εννέα νεκρών από τη συντριβή του αεροσκάφους Learjet 60 στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Οι γονείς του ζευγαριού επιβεβαίωσαν τις ταυτότητές τους τη Δευτέρα, σε σύντομες συνεντεύξεις που παραχώρησαν στην εφημερίδα «The Palm Beach Post».

«Είναι ένα τεράστιο πλήγμα», δήλωσε ο πατέρας του 44χρονου Άνταμ Ρόμπινσον από το Τέξας. «Η κόρη μας, ο σύζυγός της και τα δύο εγγόνια μας ήταν μέσα στο αεροπλάνο».

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Σύμφωνα πάντα με την αμερικανική ιστοσελίδα, πρόκειται για ένα ζευγάρι επιχειρηματιών. Η Έλεν Σαρπ, 40 ετών, φέρεται να δραστηριοποιούνταν στον χώρο της κεραμικής και ήταν ιδιοκτήτρια εταιρείας δημοσίων σχέσεων, ενώ ο σύζυγός της ήταν ιδρυτής εταιρείας λογισμικού και είχε πραγματοποιήσει ανάρτηση στο LinkedIn λίγο πριν από τη συντριβή.

Η τετραμελής οικογένεια ταξίδευε με τη νταντά και δύο φίλους τους, των οποίων τα ονόματα δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

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Το αεροσκάφος μπήκε μέσα σε σύννεφο καταιγίδας



Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία παραμένουν υπό διερεύνηση. Σύμφωνα, ωστόσο, με τις πρώτες εκτιμήσεις, το αεροσκάφος, το οποίο είχε απογειωθεί από το Τέξας με προορισμό τις Μπαχάμες, φέρεται να επιχείρησε να υπερβεί την καταιγίδα που έπληττε εκείνη την ώρα τη Νότια Φλόριντα.

Η καταιγίδα παρουσίασε ραγδαία ανάπτυξη, με τα νέφη της να επεκτείνονται κατακόρυφα κατά 15.000 πόδια μέσα σε μόλις 20 λεπτά.

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Παρότι οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει τα ονόματα των επιβαινόντων, οι γονείς της 20χρονης πιλότου αναγνώρισαν την κόρη τους.

Η νεαρή γυναίκα είχε αποκτήσει άδεια πιλότου ήδη από την εφηβεία της, ενώ το 2023 είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους ότι όνειρό της ήταν να γίνει εμπορική πιλότος.

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Ειδικοί που εξέτασαν τα δεδομένα της πορείας πτήσης, τις εικόνες των ραντάρ και τα τελευταία λόγια της Ναταλία Γκαντέλα Φιλγκέιρας προς τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας εκτιμούν ότι, κατά τις τελευταίες στιγμές του, το αεροσκάφος ενδέχεται να επιχείρησε να πετάξει πάνω από την καταιγίδα.

Η ισχυρή ανοδική κίνηση θερμού και υγρού αέρα πιθανολογείται ότι προκάλεσε την ταχεία πήξη των σταγονιδίων νερού, τα οποία υπό κανονικές συνθήκες παραμένουν σε υγρή μορφή ακόμη και σε μεγάλα υψόμετρα.

Ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας έδωσε στο αεροσκάφος άδεια να ανέλθει στα 37.000 πόδια. Λίγες στιγμές αργότερα, η συγκυβερνήτης ακούστηκε να λέει: «Mayday, mayday, mayday. Κατεβαίνουμε με ρυθμό 10.000 ποδιών ανά λεπτό».