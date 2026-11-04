Ανατροπή στην έρευνα για τη συντριβή του Learjet στη Φλόριντα: Η ουρά έγινε κομμάτια, βρέθηκαν χιλιόμετρα μακριά -Τι σημαίνει αυτό - iefimerida.gr

Το ουραίο τμήμα του Learjet που συνετρίβη με ταχύτητα άνω των 480 χλμ./ώρα σε κατοικημένη περιοχή της Φλόριντα βρέθηκε σε απόσταση σχεδόν 6 χιλιομέτρων από το σημείο της τραγωδίας.

Το εύρημα ανακοίνωσε το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB), δύο ημέρες μετά τη συντριβή του αεροσκάφους, αξίας 2 εκατομμυρίων δολαρίων, στην κομητεία Παλμ Μπιτς, που σημειώθηκε την Κυριακή και άφησε πίσω της έναν τεράστιο κρατήρα.

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Ο κρατήρας που σχηματίστηκε στο σημείο της συντριβής / Φωτογραφία: YouTube

Φλόριντα: Βρήκαν τρία κομμάτια της ουράς του αεροσκάφους χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της συντριβής

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο του NTSB Τομ Τσάπμαν, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το αεροσκάφος άρχισε να διαλύεται πριν προσκρούσει στο έδαφος και τυλιχθεί στις φλόγες, σε έναν πολυσύχναστο δρόμο στην περιοχή Γκρινέικρς. Οι ερευνητές εντόπισαν τρία κομμάτια από το πηδάλιο ύψους του αεροσκάφους, στο ουραίο τμήμα του, σε απόσταση περίπου 2,1 έως 6,1 χιλιομέτρων από το σημείο όπου σχηματίστηκε ο κρατήρας.

Ο Τσάπμαν κάλεσε τους κατοίκους που εντοπίζουν συντρίμμια να μην τα αγγίζουν ή να τα μετακινούν, αλλά να ενημερώνουν το NTSB ή τις τοπικές αρχές. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της τραγωδίας.

Η συγκλονιστική τελευταία καταγραφή

Το Learjet 60 είχε προορισμό τις Μπαχάμες, όταν η συγκυβερνήτης Νατάλια Γκαντέλχα Φιγκέιρας εξέπεμψε σήμα κινδύνου προς τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, ενημερώνοντας ότι το αεροσκάφος άρχισε να χάνει γρήγορα ύψος έπειτα από σχηματισμό πάγου και μέτριες αναταράξεις.

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Το ηχητικό ντοκουμέντο από τις τελευταίες στιγμές του πληρώματος καταγράφει τις απεγνωσμένες προσπάθειές του να ανακτήσει τον έλεγχο. Η 20χρονη συγκυβερνήτης ακούγεται να φωνάζει ότι το αεροσκάφος βρισκόταν σε κατάσταση υπερβολικής ταχύτητας και έχανε ύψος με ρυθμό 20.000 ποδιών ανά λεπτό. Στη συνέχεια ζητά επανειλημμένα βοήθεια, αναφέροντας ότι έχαναν ύψος με ταχύτητα 10.000 πόδια ανά λεπτό. «Θα συντριβούμε στο έδαφος. Χάνουμε ύψος και το αεροσκάφος έχει πάρει κλίση 60 μοιρών», ακούγεται να λέει. Στο ηχητικό ακούγεται επίσης ο 55χρονος κυβερνήτης Τζεφ Γκρέγκορι να απαγγέλλει μία προσευχή. Λίγο πριν διακοπεί η επικοινωνία, η συγκυβερνήτης ακούγεται να λέει: «Δεν έχουμε άλλο χρόνο».

Το αεροσκάφος διαλύθηκε κατά την πρόσκρουση, με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους οι εννέα επιβαίνοντες, οι επτά επιβάτες και οι δύο πιλότοι.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν ο 45χρονος επιχειρηματίας τεχνολογίας Άνταμ Ρόμπινσον, η 40χρονη σύζυγός του Έλεν Σαρπ και τα δύο παιδιά τους, η τετράχρονη Έμα και ο δίχρονος Τσάρλι. Η οικογένεια ταξίδευε μαζί με δύο στενές φίλες τους, τη Ρέιτσελ Ριντ και την Τσάρμι Φερ, καθώς και την νταντά των παιδιών, Αντία Μαρία Απεγίδο Σετίνα.