Συνομιλίες στο Πακιστάν: Οι 2+1 φάσεις των συζητήσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ -Με δυσπιστία στο τραπέζι Τεχεράνη και Ουάσιγκτον - iefimerida.gr

Με σημαντική καθυστέρηση θα ξεκινήσουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, ανέφερε πως παρά το γεγονός ότι ορισμένες πηγές ανακοίνωσαν ότι οι συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ στο... έρημο λόγω μέτρων, Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν θα πραγματοποιηθούν στις 8 π.μ. τοπική ώρα (5 π.μ ώρα Ελλάδας), «απέχουμε ακόμη λίγες ώρες από αυτές τις πιθανές συνομιλίες» όπως δήλωσε ο ανταποκριτής του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φωτογραφία: AP

Συνομιλίες σε 2 συν 1 φάσεις

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, οι διαπραγματεύσεις που θα ξεκινήσουν το απόγευμα (τοπική ώρα), θα διεξαχθούν σε τρεις φάσεις.

Στην πρώτη φάση οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν πραγματοποιούν ξεχωριστές διμερείς συναντήσεις με τον Πακιστανό πρωθυπουργό, ο οποίος ενεργεί ως κύριος μεσολαβητής.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην επόμενη φάση θα ξεκινήσουν έμμεσες διαπραγματεύσεις, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν τα αιτήματα και τις θέσεις τους μέσω του διαμεσολαβητικού διαύλου του Πακιστάν, και όχι απευθείας.

Η τρίτη φάση θα είναι προεραιτική. Εάν σημειωθεί εποικοδομητική πρόοδος οι συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών θα προχωρήσουν σε απευθείας, πρόσωπο με πρόσωπο, διαπραγματεύσεις. Μέχρι τότε οι δύο αντιπροσωπείες θα είναι σε ξεχωριστές αίθουσες.

Ιράν: Δεν τους εμπιστευόμαστε

Ωστόσο, οι συνομιλίες θα ξεκινήσουν εν μέσω καχυποψίας όσον αφορά τις προθέσεις των δύο ενδιαφερόμενων πλευρών.

Ο επικεφαλής της ιρανικής αντιπροσωπείας, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι οι διαπραγματευτές του έχουν «καλές προθέσεις», αλλά «δεν εμπιστεύονται» τις ΗΠΑ.

Οι Ιρανοί αντιπρόσωποι

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ από την μεριά του, Τζέι Ντι Βανς είχε προειδοποιήσει πριν την άφιξή του ότι οι Αμερικανοί δεν θα δείξουν κατανόηση αν το Ιράν «προσπαθήσει να μας ξεγελάσει».

Ο βασικός μεσολαβητής στις συνομιλίες, ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ θα έχει επαφές με τις δύο πλευρές πριν ξεκινήσουν οι συζητήσεις, κράτησε μικρό καλάθι για το ενδεχόμενο συμφωνίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν Ισάκ Νταρ δήλωσε από την μεριά του πως ελπίζει ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα συμμετάσχουν με εποικοδομητικό τρόπο στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Επανέλαβε επίσης την επιθυμία του Ισλαμαμπάντ να συνεχίζει να διευκολύνει τις πλευρές να επιτύχουν μια «βιώσιμη και με διάρκεια λύση στη σύγκρουση», σύμφωνα με ανακοίνωση του πακιστανικού υπουργείου Εξωτερικών.