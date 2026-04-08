Συνομιλίες στο Πακιστάν το Μ.Σάββατο με επικεφαλής τον Βανς -Το Ιράν απειλεί να μην πάει λόγω Λιβάνου - iefimerida.gr

Σχεδόν 24 ώρες μετά τη συμφωνία για εκεχειρία με το Ιράν, οι ΗΠΑ χτίζουν την ατζέντα με την οποία θέλουν να πάνε στις συνομιλίες του Σαββάτου, στο Πακιστάν.

Η συμφωνία για εκεχειρία απέτρεψε την υλοποίηση των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ, όμως η εφαρμογή της αποδεικνύεται πολύ δύσκολη υπόθεση.

Κράτη του Κόλπου κατήγγειλαν χτυπήματα του Ιράν, ενώ το Ισραήλ προχώρησε σε επιθέσεις στον Λίβανο, προκαλώντας εκατοντάδες θύματα και τραυματίες,﻿ σύμφωνα με τις αρχές της χώρας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ καταλόγισε σε αμερικανικά ΜΜΕ πως μετέδωσαν fake news σχετικά με το σχέδιο του Ιράν που ο ίδιος αποδέχθηκε ως βάση διαπραγμάτευσης, εξαγγέλλοντας ότι οι συνομιλίες στο Πακιστάν θα γίνουν κεκλεισμένων των θυρών, προκειμένου να αποφευχθούν διαρροές.

Στο περιεχόμενο της πρότασης 10 σημείων του Ιράν αναφέρθηκαν αργότερα τόσο η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου όσο και ο αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος θα είναι επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες που είναι προγραμματισμένες να ξεκινήσουν στο Πακιστάν το πρωί του Σάββατου.

Για τον πρώτο αυτό γύρο των μεταπολεμικών συνομιλιών, το Ιράν φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να μη συμμετέχει, ως αντίδραση στα ισραηλινά χτυπήματα στον Λίβανο, ενώ από το απόγευμα δηλώνει πως έχει κλείσει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ.

Βανς: «Εναπόκειται στο Ιράν να αποφασίσει εάν θέλει να καταρρεύσει η εκεχειρία εξαιτίας του Λιβάνου»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς αναμένεται να ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες με το Ιράν το Σάββατο.

Δήλωσε ότι εναπόκειται στην ιρανική ηγεσία να αποφασίσει εάν θέλει η εκεχειρία να καταρρεύσει εξαιτίας του Λιβάνου.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε σήμερα το σφοδρότερο μπαράζ βομβαρδισμών στον Λίβανο από την έναρξη του πολέμου, με απολογισμό τουλάχιστον 182 νεκρούς και 890 τραυματίες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.

«Αν το Ιράν θέλει να καταρρεύσει αυτή η διαπραγμάτευση εξαιτίας των συγκρούσεων στον Λίβανο (…) ενώ οι ΗΠΑ ουδέποτε δήλωσαν ότι αυτές αποτελούσαν μέρος της εκεχειρίας (σ.σ. διάρκειας δύο εβδομάδων, που συμφωνήθηκε το βράδυ της Τρίτης), είναι δική τους επιλογή. Πιστεύουμε ότι θα ήταν ανόητο, αλλά είναι δική τους επιλογή», είπε ο Βανς πριν από την αναχώρησή του από τη Βουδαπέστη.

Ο αμερικανός αντιπρόεδρος ανέφερε μεταξύ άλλων πως το Ισραήλ είχε προσφερθεί «να συγκρατηθεί λίγο» στον Λίβανο.

Η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο είναι μία από τις «βασικές προϋποθέσεις» για το Ιράν, όπως διατυπώνονται στο σχέδιο 10 σημείων το οποίο αποτελεί τη βάση της εκεχειρίας με τις ΗΠΑ, υπογράμμισε απόψε ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA. Τη συνέχιση των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο κατήγγειλε νωρίτερα και ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, κάνοντας λόγο για κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας.

Από την πλευρά του, ο Βανς υποστήριξε πως υπήρξε παρανόηση από την ιρανική πλευρά. «Θεωρώ πως οι Ιρανοί νόμιζαν πως ο Λίβανος συμπεριλαμβανόταν στην εκεχειρία, αλλά κάτι τέτοιο δεν ίσχυε. Ουδέποτε δώσαμε τέτοια υπόσχεση», δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Βανς μιλά για τρία διαφορετικά σχέδια 10 σημείων του Ιράν - «Το ένα γράφτηκε με... Chat GPT»

Καθώς το απόγευμα της Μ. Τετάρτης υπήρξε σύγχυση σχετικά με το ποιο σχέδιο 10 σημείων του Ιράν αποδέχθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ ως «λειτουργική βάση διαπραγμάτευσης» και ποιο η εκπρόσωπός του, Κάρολαϊν Λέβιτ, χαρακτήρισε «θεμελιωδώς ασόβαρο», ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς προχώρησε σε μια διευκρίνιση.

«Η πρώτη πρόταση 10 σημείων ήταν κάτι που υποβλήθηκε και πιστεύουμε, ειλικρινά, ότι πιθανότατα συντάχθηκε από το ChatGPT. Υποβλήθηκε στους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, κατέληξε όμως αμέσως στον κάδο των αχρήστων και απορρίφθηκε» δήλωσε ο Βανς στους δημοσιογράφους, καθώς αναχωρούσε από την Ουγγαρία.

«Υπήρξε μια δεύτερη πρόταση 10 σημείων που ήταν πολύ πιο λογική και βασίστηκε σε κάποιες ανταλλαγές μεταξύ μας, μεταξύ των Πακιστανών και μεταξύ των Ιρανών. Αυτή είναι η πρόταση 10 σημείων στην οποία αναφερόταν ο πρόεδρος στο χθεσινό του Truth» πρόσθεσε ο Βανς, μιλώντας για την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ αμέσως μετά τη συμφωνία εκεχειρίας.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε επικριτικά και για μια τρίτη πρόταση 10 σημείων που, όπως είπε, είδε στα κοινωνικά μέσα, και τη χαρακτήρισε «ακόμη πιο ακραία» από την πρώτη.