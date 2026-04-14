Συνομιλίες στις ΗΠΑ: Το Ισραήλ έκανε πρόταση διαίρεσης του Λιβάνου σε τρεις ζώνες -«Θα δουλέψουμε μαζί για την ασφάλεια» - iefimerida.gr

Μετά από δύο ώρες συνομιλιών, οι αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου φαίνεται πως συζήτησαν σε θετικό κλίμα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν διαρρεύσει από τις συνομιλίες τους, αμφότεροι φαίνεται να έχουν συμφωνήσει να αφοπλιστεί ή να μην μπορεί να ελέγχει περιοχές της χώρας η Χεζμπολάχ.

Η οργάνωση απείχε από τις συζητήσεις, με τον πρέσβη του Ισραήλ στις ΗΠΑ να κάνει λόγο για «μακροπρόθεσμο όραμα για ξεκάθαρα σύνορα με τον Λίβανο», αλλά και συνεργασία των δύο κυβερνήσεων για «την ασφάλεια» και για να μην είναι ο Λίβανος «υπό την κατοχή της Χεζμπολάχ».

Το Ισραήλ φέρεται μάλιστα να προτείνει σχέδιο διαίρεσης του Λιβάνου σε τρεις ζώνες, με παρατεταμένη παρουσία του στρατού στον νότο.

Σύμφωνα με το σχέδιο, στην πρώτη ζώνη ο ισραηλινός στρατός θα διατηρεί τον έλεγχο από τη συνοριακή περιοχή έως τη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή», σε βάθος περίπου οκτώ χιλιομέτρων από τα σύνορα, με την ανάπτυξη σημαντικών δυνάμεων για μεγάλο χρονικό διάστημα, έως ότου αφοπλιστεί πλήρως η Χεζμπολάχ.

