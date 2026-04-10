Οι ΗΠΑ προωθούν συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου παρά την απόρριψη εκεχειρίας του Νετανιάχου -«Χαμήλωσε τους τόνους», του ζήτησε ο Τραμπ - iefimerida.gr

Οι ΗΠΑ προετοιμάζουν επείγουσες συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, με στόχο την αποδυνάμωση της Χεζμπολάχ και την προώθηση των σχέσεων μεταξύ των δύο γειτόνων.

Καθώς εντείνονται οι επικρίσεις για τις θανατηφόρες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ιαραήλ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στο υπουργικό του συμβούλιο να αρχίσουν άμεσες συνομιλίες με τον Λίβανο, με στόχο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και την εδραίωση «ειρηνικών σχέσεων» μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, θα παρευρεθεί στις συνομιλίες την ερχόμενη εβδομάδα, οι οποίες θα διεξαχθούν υπό την ηγεσία του Αμερικανού πρεσβευτή στο Λίβανο, Μισέλ Ίσα, και θα συμμετάσχουν οι πρεσβευτές Ισραήλ και Λιβάνου, Γιεχιέλ Λάιτερ και Νάντα Χαμάντε Μουαουάντ αντίστοιχα.

Το Μ. Σάββατο ξεκινούν οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν στο Πακιστάν, αισιόδοξος ο Τραμπ

Να σημειωθεί ότι το Μεγάλο Σάββατο ξεκινούν στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν οι απευθείας συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ. Της αμερικανικής αντιπροσωπείας θα ηγείται ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και θα τον συνοδεύουν ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι είναι «πολύ αισιόδοξος» για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν, ενώ η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο Τζ. Ντι. Βάνς ετοιμάζεται να ταξιδέψει στο Πακιστάν για τις κρίσιμες συνομιλίες το προσεχές Σαββατοκύριακο. Ο Τραμπ τόνισε ότι οι Ιρανοί ηγέτες «μιλούν πολύ διαφορετικά σε συναντήσεις από ό,τι στον Τύπο» και εμφανίζονται πιο λογικοί σε ιδιωτικές συνομιλίες.

«Συμφωνούν σε όλα όσα πρέπει να συμφωνήσουν. Θυμηθείτε, έχουν κατακτηθεί. Δεν έχουν στρατό. Αν δεν κάνουν συμφωνία, θα είναι πολύ επώδυνο», δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ ζήτησε από τον Νετανιάχου να «χαμηλώσει τους τόνους» σχετικά με τον Λίβανο

Παράλληλα, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι ζήτησε από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να είναι «πιο χαμηλών τόνων» σχετικά με τον Λίβανο. Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από τον Νετανιάχου να περιορίσει τις στρατιωτικές ενέργειες στο Λίβανο, ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχία των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν στο Ισλαμαμπάντ. Η συνεχής σύγκρουση Ισραήλ-Χεζμπολάχ δοκιμάζει τη «λεπτή» εκεχειρία που είχε επιτευχθεί μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Ο Λίβανος ζητά εκεχειρία πριν τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, τόνισε ότι η μόνη λύση είναι η εκεχειρία πριν την έναρξη των διαπραγματεύσεων, επιμένοντας στην παρουσία των ΗΠΑ ως μεσολαβητή και εγγυητή των συμφωνιών. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν κατήγγειλε τις ισραηλινές επιθέσεις ως παραβίαση της εκεχειρίας, ενώ ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγέχρ Γκαλίμπαφ, υπογράμμισε ότι ο Λίβανος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας και δεν υπάρχει περιθώριο οπισθοχώρησης.

Η ένταση στην περιοχή εντείνεται, με τον Πακιστανό πρωθυπουργό Σέχμπαζ Σαρίφ να καταδικάζει τις ισραηλινές επιθέσεις και να τονίζει τη δέσμευση του Πακιστάν για περιφερειακή ειρήνη, καθώς η χώρα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στο Ισλαμαμπάντ.

Η κατάσταση παραμένει ασταθής, με τις διαπραγματεύσεις να προβλέπονται κρίσιμες για τη σταθερότητα της Μέσης Ανατολής, ενώ οι στρατιωτικές ενέργειες στον Λίβανο συνεχίζονται παράλληλα με τις διπλωματικές προσπάθειες.

Ο Ισραηλινός Στρατός συνέχισε τις επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ του Λιβάνου

Παρά τις προετοιμαζόμενες συνομιλίες, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, τόνισε ότι «δεν υπάρχει κατάπαυση πυρός» και ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να πλήττει τη Χεζμπολάχ.

Την Μ. Τετάρτη, οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Μπέιρουτ προκάλεσαν τον θάνατο περισσότερων από 250 ανθρώπων, καθιστώντας την ημέρα αυτή την πιο φονική στο Λίβανο από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου. Οι επιθέσεις και οι εκτοξεύσεις ρουκετών συνεχίστηκαν αδιάκοπα και τη νύχτα της Μ. Πέμπτης, με το Ισραήλ να διατάσσει τους κατοίκους της Νότιας Βηρυτού να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους.

Σειρήνες συναγερμού σε Τελ Αβίβ και Ασντόντ

Σειρήνες συναγερμού για αεροπορικούς βομβαρδισμούς ήχησαν σε διάφορες περιοχές του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων του Τελ Αβίβ και της νότιας πόλης Ασντόντ, μετά από εκτοξεύσεις ρουκετών από τον Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι στόχευσε στρατιωτικές υποδομές στο βόρειο Ισραήλ, στην πόλη Χάιφα, ενώ τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τα συστήματα αεράμυνας απέκρουσαν τουλάχιστον μία ρουκέτα.



Τραμπ για Ιράν: Πολύ κακή η δουλειά τους με τα Στενά του Ορμούζ, δεν είναι η συμφωνία που κάναμε

Κατηγορίες για τον τρόπο με τον οποίο το Ιράν χειρίζεται τη ροή πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ εξαπέλυσε σε νέα ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ.



«Το Ιράν κάνει πολύ κακή δουλειά -και κάποια θα έλεγαν ανέντιμη- στο να επιτρέπει να περνά το πετρέλαιο από τα Στενά του Ορμούζ. Δεν είναι αυτό η συμφωνία που έχουμε!», σημείωσε.

Το Ιράν ανέστειλε την κυκλοφορία πλοίων στο Στενό του Ορμούζ, σε αντίποινα για τις ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο, γεγονός που επηρεάζει το ένα πέμπτο της παγκόσμιας ροής πετρελαίου.

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να επιβάλει τέλη στα δεξαμενόπλοια που διέρχονται από τον Στενό, χαρακτηρίζοντας τη στάση της «άτιμη».

Κατέληξε ο πρώην ΥΠΕΞ του Ιράν

Ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καμάλ Χαράζι, υπέκυψε στα τραύματα που είχε υποστεί την 1η Απριλίου από επιδρομές ΗΠΑ-Ισραήλ. Η σύζυγός του σκοτώθηκε επίσης στην επίθεση στο σπίτι τους στην Τεχεράνη.

Ο Χαράζι υπηρέτησε ως πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ και υπουργός εξωτερικών από το 1997 έως το 2005. Τα ιρανικά ΜΜΕ χαρακτήρισαν τον θάνατό του «μάρτυρα» και κατηγόρησαν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για την επίθεση.

Η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, με εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες. Οι αμερικανικές προσπάθειες για διπλωματική επίλυση προσπαθούν να περιορίσουν την κλιμάκωση, ενώ η σύγκρουση έχει ευρύτερες γεωπολιτικές επιπτώσεις, επηρεάζοντας τις σχέσεις Ισραήλ-Χεζμπολάχ, τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και την παγκόσμια οικονομία μέσω της ασφάλειας των θαλάσσιων οδών.