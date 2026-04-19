Σε τεντωμένο σκοινί οι συνομιλίες ΗΠΑ -Ιράν: Ο Τραμπ δηλώνει αισιόδοξος και η Τεχεράνη φοβάται νέα αιφνιδιαστική επίθεση - iefimerida.gr

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται το ενδεχόμενο διεξαγωγής β’ γύρου διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τον Τραμπ να δηλώνει αισιόδοξος και το Ιράν να φοβάται νέα αιφνιδιαστική επίθεση.



Την ώρα που ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ετοιμάζεται να ταξιδέψει στο Ισλαμαμπάντ για να ηγηθεί αμερικανικής αντιπροσωπείας για έναν ακόμη γύρο συνομιλιών, πριν από την λήξη της εκεχειρίας το βράδυ της Τρίτης, το Ιράν δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη τη συμμετοχή του και σύμφωνα με το Axios, εκφράζει ανησυχίες πως πρόκειται για παραπλανητική κίνηση από τον Λευκό Οίκο.



Τραμπ: Έχουμε καλές πιθανότητες να κλείσουμε συμφωνία

Σε σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία με τον ιστότοπο Axios την Κυριακή, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις φερόμενες συνομιλίες. «Νιώθω καλά γι’ αυτό. Η βασική ιδέα της συμφωνίας έχει ολοκληρωθεί. Πιστεύω ότι έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να την κλείσουμε» δήλωσε.



Επιφυλακτικοί οι Ιρανοί - Τι φοβούνται

Ωστόσο, οι Ιρανοί εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί μειώνοντας τις προσδοκίες και εκφράζοντας υποψίες πως οι δηλώσεις Τραμπ περί συμφωνίας μπορεί να αποτελούν κάλυψη για ενδεχόμενη αιφνιδιαστική επίθεση των ΗΠΑ.



Εξάλλου, μέχρι το απόγευμα της Κυριακής, η Τεχεράνη δεν είχε επιβεβαιώσει ότι θα στείλει διαπραγματευτές στο Ισλαμαμπάντ, ενώ αρκετοί Ιρανοί αξιωματούχοι θεωρούν πιθανό ο πραγματικός στόχος του Τραμπ να είναι η επανέναρξη του πολέμου.

Μάλιστα, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν διέψευσε ότι έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες και ανέφερε ότι οι «παράλογες και μη ρεαλιστικές απαιτήσεις» της κυβέρνησης Τραμπ, οι «συχνές αλλαγές θέσεων», οι «συνεχείς αντιφάσεις» και ο συνεχιζόμενος αποκλεισμός «δεν αφήνουν καμία σαφή προοπτική για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις».