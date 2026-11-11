Συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι: Πρόοδο βλέπει το Κίεβο, επιφυλάξεις εκφράζει η Μόσχα -Συνάντηση Γουτίκοφ-Κούσνερ με τον Πούτιν - iefimerida.gr

Ολοκληρώθηκε η δεύτερη ημέρα διαπραγματεύσεων Ρωσίας και Ουκρανίας, υπό τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ με τις τρεις πλευρές να δίνουν διαφορετική αποτίμηση για την πορεία των συνομιλιών.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν σε μια ανταλλαγή αιχμαλώτων «μεγάλης κλίμακας», η οποία ενδέχεται να είναι η μεγαλύτερη από την έναρξη του πολέμου. Το σχέδιο αφορά πάνω από 1.000 άτομα από κάθε πλευρά και αναμένεται να υλοποιηθεί άμεσα.

Η ρωσική πλευρά αναγνώρισε «αμοιβαία κατανόηση» σε ορισμένα ζητήματα, αλλά απέκλεισε την Ευρώπη από τις συνομιλίες, κατηγορώντας την για «συλλογική εξαπάτηση». Ο διάλογος θα συνεχιστεί, αλλά παραμένουν σημαντικές διαφωνίες, εμποδίζοντας μια συνολική συμφωνία.

Το Κίεβο εκφράζει αισιοδοξία για λύση έως το τέλος του έτους, κάνοντας λόγο για «τεράστια πρόοδο». Οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν τις συνομιλίες παραγωγικές, αλλά επισημαίνουν πως το εδαφικό ζήτημα παραμένει το δυσκολότερο εμπόδιο για την ειρήνη.

Αμερικανοί απεσταλμένοι θα μεταβούν στη Μόσχα για συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ώστε να προωθήσουν τα ανοιχτά ζητήματα. Ακολούθως θα συναντήσουν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Δουβλίνο για να εξετάσουν τις νέες προτάσεις που προέκυψαν.

Παρά τις επιμέρους συγκλίσεις και την πρόοδο που καταγράφηκε σε ζητήματα ασφάλειας, ευημερίας και μεταπολεμικών εγγυήσεων, το εδαφικό παραμένει το μεγαλύτερο εμπόδιο για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

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Όπως αναφέρουν τα ρωσικά μέσα, το ζήτημα των αιχμαλώτων φαίνεται πως συζητήθηκε εκτενώς με τις δύο πλευρές να συμφωνούν σε μια ανταλλαγή «μεγάλης κλίμακας» η οποία ενδέχεται να είναι η μεγαλύτερη από την έναρξη του πολέμου.

Ανταλλαγή άνω των 1.000 αιχμαλώτων από κάθε πλευρά

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, το οποίο επικαλείται τον Ρώσο στρατηγό Αλεξάντερ Ζόριν, η ανταλλαγή ενδέχεται να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες δύο έως τρεις εβδομάδες.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο, το σχέδιο θα μπορούσε να αφορά περισσότερους από 1.000 ανθρώπους από κάθε πλευρά, γεγονός που θα την καθιστούσε τη μεγαλύτερη ανταλλαγή αιχμαλώτων από την έναρξη του πολέμου.

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Νωρίτερα, ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας και στενός συνεργάτης του Βλαντιμίρ Πούτιν, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι είχε επιβεβαιώσει ότι οι δύο αντιπροσωπείες συμφώνησαν στην πραγματοποίηση ανταλλαγής.

Υπενθυμίζεται ότι από την έναρξη της ρωσικής εισβολής έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές ανταλλαγές αιχμαλώτων πολέμου, με εκατοντάδες στρατιωτικούς να επιστρέφουν στις χώρες τους.

Μεντίνσκι: «Υπάρχει αμοιβαία κατανόηση, αλλά όχι σε όλα τα ζητήματα»

Ο Μεντίνσκι δήλωσε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία κατέληξαν σε αμοιβαία κατανόηση για ορισμένα ζητήματα, χωρίς ωστόσο να υπάρξει συμφωνία σε όλα τα θέματα που τέθηκαν στο τραπέζι.

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Πρόσθεσε ότι ο διάλογος θα συνεχιστεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων διαπραγματευτικών επαφών.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν υπήρξε επικοινωνία μεταξύ της ρωσικής αντιπροσωπείας και της ευρωπαϊκής ομάδας, ενώ χαρακτήρισε «ασαφές» το καθεστώς συμμετοχής των Ευρωπαίων εταίρων της Ουκρανίας στο Άμπου Ντάμπι.

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, κατηγόρησε την Ευρώπη ότι είναι «συνένοχη σε μια συλλογική εξαπάτηση» του ουκρανικού λαού, προσθέτοντας ότι θα μπορέσει να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις όταν «ξυπνήσει η συνείδησή της».

Ουκρανία: Στόχος μια λύση έως το τέλος του έτους

Αισθητά πιο θετική ήταν η αποτίμηση της ουκρανικής πλευράς, με τον επικεφαλής διαπραγματευτή του Κιέβου, Ρουστέμ Ουμέροφ, να κάνει λόγο για σημαντική πρόοδο στις συζητήσεις.

Ο Ουμέροφ ευχαρίστησε τους Αμερικανούς απεσταλμένους για τη συμβολή τους και αναφέρθηκε στις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων των τελευταίων μηνών.

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Φωτογραφία AP

Όπως υποστήριξε, έχει σημειωθεί «τεράστια πρόοδος» στα ζητήματα της ασφάλειας και της ευημερίας, τα οποία θα συνεχίσουν να βρίσκονται στο επίκεντρο των επόμενων συζητήσεων.

Παράλληλα, Ουκρανός διαπραγματευτής έκανε λόγο για «καλή δυναμική», εκφράζοντας την εκτίμηση ότι υπάρχει περιθώριο να επιτευχθεί λύση πριν από το τέλος του έτους.

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Ιδιαίτερη σημασία είχε και το γεγονός ότι, για πρώτη φορά μετά τις τριμερείς συνομιλίες, οι αμερικανικές και ουκρανικές αντιπροσωπείες εμφανίστηκαν μαζί σε κοινή συνέντευξη Τύπου.

Κούσνερ: «Δύσκολες αλλά παραγωγικές» συνομιλίες

Ανάμεσα στην πιο επιφυλακτική ρωσική τοποθέτηση και στην αισιόδοξη ουκρανική αποτίμηση κινήθηκε η δήλωση του Αμερικανού ειδικού απεσταλμένου Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο Κούσνερ χαρακτήρισε τις δύο ημέρες των συνομιλιών «δύσκολες αλλά παραγωγικές», επισημαίνοντας ωστόσο ότι το εδαφικό ζήτημα εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για την επίτευξη συμφωνίας. «Τα εδαφικά ζητήματα θα είναι τα πιο δύσκολα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Στην ατζέντα των συζητήσεων βρέθηκαν επίσης οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία μετά τον πόλεμο, καθώς και οι μηχανισμοί παρακολούθησης και επιτήρησης μιας ενδεχόμενης κατάπαυσης του πυρός.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος χαρακτήρισε τον τελευταίο γύρο συνομιλιών θετικό βήμα προς την ειρήνη, αναγνωρίζοντας παράλληλα την έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών.

Αποκάλυψε ακόμη ότι οι ΗΠΑ και η Ουκρανία είχαν ουσιαστικές συζητήσεις με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, ενώ εξέφρασε την επιθυμία η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων να αποκτήσει πολυμερή χαρακτήρα, με τη συμμετοχή και Ευρωπαίων διαπραγματευτών.

Στη Μόσχα Κούσνερ και Γουίτκοφ για συνάντηση με τον Πούτιν

Το επόμενο κρίσιμο διπλωματικό βήμα αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Μόσχα.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ ανακοίνωσε ότι ο ίδιος και ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ θα ταξιδέψουν την επόμενη ημέρα στη ρωσική πρωτεύουσα, προκειμένου να συναντηθούν με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

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Στόχος της συνάντησης, όπως εξήγησε, είναι να παρουσιάσουν όσα συζητήθηκαν στο Άμπου Ντάμπι και να επιχειρήσουν να σημειώσουν περαιτέρω πρόοδο σε ορισμένα από τα ανοιχτά ζητήματα. «Βλέπουμε ορισμένα ανοίγματα και ευκαιρίες», δήλωσε ο Κούσνερ, περιγράφοντας την αμερικανική προσέγγιση.

Μετά τη συνάντηση στη Μόσχα, οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι αναμένεται να μεταβούν στο Δουβλίνο, όπου θα συναντηθούν με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκειμένου να εξετάσουν περαιτέρω τις ιδέες που προέκυψαν από τις συνομιλίες.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο μιας απευθείας συνάντησης Πούτιν και Ζελένσκι, ο Κούσνερ ανέφερε ότι η ρωσική πλευρά επιθυμεί να υπάρξει μεγαλύτερη πρόοδος πριν πραγματοποιηθεί μια τέτοια συνάντηση.

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«Δεν υπάρχει προφανώς μεγάλη εμπιστοσύνη ή συμπάθεια μεταξύ των ηγετών», σημείωσε.