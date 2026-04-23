Συνομιλία Ερντογάν-Σταϊνμάγερ: Στο επίκεντρο οι διμερείς σχέσεις και οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή - iefimerida.gr

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν χθες ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Φρανκ Σταϊνμάιερ με βασικά θέματα τις διμερείς σχέσεις καθώς και τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

Η πορεία των σχέσεων Τουρκίας-Γερμανίας

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν η πορεία των σχέσεων Τουρκίας-Γερμανίας και οι εξελίξεις σε κρίσιμες γεωπολιτικές εστίες.

«Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Ερντογάν και ο Σταϊνμάιερ συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις Τουρκίας-Γερμανίας, καθώς και τις περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις», αναφέρεται στην ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

Θετική δυναμική στις σχέσεις 'Αγκυρας-Βερολίνου

Ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε τη βελτίωση των σχέσεων το τελευταίο διάστημα, αποδίδοντάς την στις επαφές υψηλού επιπέδου.

«Οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Γερμανίας έχουν αποκτήσει καλή δυναμική το τελευταίο διάστημα, χάρη στις επαφές υψηλού επιπέδου που πραγματοποιήθηκαν», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Ανησυχία για τον πόλεμο και επιπτώσεις στην Ευρώπη

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις επιπτώσεις των συγκρούσεων στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και σταθερότητα.

«Ο πόλεμος στην περιοχή έχει αρχίσει να αποδυναμώνει και την Ευρώπη και εάν δεν υπάρξει παρέμβαση με προσέγγιση προσανατολισμένη στην ειρήνη, οι ζημιές από τη σύγκρουση θα είναι πολύ μεγαλύτερες», τόνισε ο Ταγίπ Ερντογάν στον ομόλογό του.

Έμφαση στη διπλωματία για Ουκρανία και Ιράν

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανέλαβε τη θέση της Τουρκίας υπέρ της επίλυσης των συγκρούσεων μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων.

«Η Τουρκία καταβάλλει προσπάθειες για τον τερματισμό των συγκρούσεων μέσω διαπραγματεύσεων και για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης, τόσο στο ζήτημα του Ιράν όσο και στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας», υπογράμμισε στον Γερμανό πρόεδρο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ