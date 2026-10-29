Συνετρίβη ιταλικό στρατιωτικό ελικόπτερο σε αποστολή της ΕΕ στη Βοσνία -Τέσσερις νεκροί και 12 τραυματίες - iefimerida.gr

Ιταλικό στρατιωτικό ελικόπτερο που συμμετείχε στην ειρηνευτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUFOR) στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη συνετρίβη το απόγευμα της Πέμπτης, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η EUFOR επιβεβαίωσε επίσημα τη συντριβή ιταλικού ελικοπτέρου CH-47 Chinook στο Μπρτσκο. Η ιταλική διοίκηση ανακοίνωσε πως από το δυστύχημα υπάρχουν νεκροί και σοβαρά τραυματισμένοι από το προσωπικό της αποστολής.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν φωτογραφικό υλικό που δείχνει το κατεστραμμένο ελικόπτερο σε μια πεδινή έκταση. Το σημείο της συντριβής εντοπίζεται κοντά στην κοινότητα Γκόριτσα, 180 χιλιόμετρα από το Σαράγεβο.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους και 12 άτομα έχουν τραυματιστεί. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται, ενώ η Ιταλία έχει την τρέχουσα διοίκηση της αποστολής EUFOR.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιχειρούν στο σημείο του συμβάντος. Η EUFOR διεξάγει πλήρη έρευνα για τα αίτια της συντριβής και θα ανακοινώσει περισσότερες επαληθευμένες πληροφορίες όταν αυτές γίνουν διαθέσιμες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον τέσσερα μέλη του πληρώματος σκοτώθηκαν ενώ έχουν τραυματιστεί 12 άτομα.

Σε ανακοίνωσή του, το ιταλικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι οι ομάδες διάσωσης έσπευσαν άμεσα στο σημείο του δυστυχήματος. «Η Eufor επιβεβαιώνει ότι ένα ιταλικό CH-47 Chinook συνετρίβη νωρίτερα σήμερα στο Μπρτσκο. Από το δυστύχημα, πολλά μέλη του προσωπικού της Eufor βρήκαν τραγικό θάνατο και άλλα τραυματίστηκαν σοβαρά» ανέφερε η ιταλική διοίκηση.

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Αρκετά τοπικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν φωτογραφίες του κατεστραμμένου ελικοπτέρου, το οποίο έπεσε σε μια επίπεδη, χορταριασμένη έκταση, κοντά στην κοινότητα Γκόριτσα του Μπρτσκο, η οποία απέχει 180 χιλιόμετρα από το Σαράγεβο.

Τα αίτια της συντριβής διερευνώνται, ενώ η Ιταλία έχει αυτή την περίοδο τη διοίκηση της αποστολής EUFOR στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Η Eufor έχει αναπτυχθεί στη Βοσνία με αρμοδιότητα τη διαφύλαξη της ειρήνης. Η αποστολή αριθμεί πολλές χιλιάδες στρατιωτικούς σε αυτή τη χώρα των Βαλκανίων.

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«Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών βρίσκονται στο σημείο και προσπαθούν να ελέγξουν την κατάσταση. Η Eufor διεξάγει πλήρη και εις βάθος έρευνα για το δυστύχημα και θα ανακοινώσει περισσότερες πληροφορίες όταν θα επαληθευτούν και στον κατάλληλο χρόνο», ανέφερε σε ανακοίνωσή της μετά το τραγικό συμβάν.

Τζόρτζια Μελόνι: Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους

«Η είδηση ​​του τραγικού ατυχήματος που αφορά ένα ιταλικό ελικόπτερο της EUFOR στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη προκαλεί βαθιά θλίψη. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους και όλους όσους, εμπλεκόμενοι στην αποστολή για ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή, βιώνουν ώρες αγωνίας».