Συνετρίβη στρατιωτικό ελικόπτερο στην Τουρκία -Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης [βίντεο]

Συναγερμός σήμανε στην Τουρκία την Πέμπτη 12/11, με συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου στην Μαλάτεια.
Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επιβεβαίωσε το περιστατικό, αναφέροντας τα εξής: «Ένα ελικόπτερό μας τύπου S-70 συνετρίβη στη Μαλάτεια από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Έχει εντοπιστεί το σημείο της συντριβής και έχουν ξεκινήσει αμέσως οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης».
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