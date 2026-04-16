«Η προσθαλάσσωση του διαστημοπλοίου ήταν σαν να βουτούσα από ουρανοξύστη» -Αστροναύτης του Artemis II περιγράφει - iefimerida.gr

Οι αστροναύτες της Artemis II περιγράφουν την πτήση γύρω από τη Σελήνη, την επιστροφή στη Γη και το όραμα για μόνιμη παρουσία στο φεγγάρι.

Τα μέλη του πληρώματος της αποστολής Artemis II, της NASA, παρουσίασαν σε συνέντευξη Τύπου τις εμπειρίες τους από τη δεκαήμερη αποστολή γύρω από τη Σελήνη, μιλώντας για τις σωματικές, ψυχολογικές και συναισθηματικές προκλήσεις της επιστροφής.

Ο διοικητής Ριντ Γουάιζμαν τόνισε ότι η εμπειρία παραμένει δύσκολο να αποτυπωθεί πλήρως, ακόμη και μετά την επιστροφή στη Γη.

«Είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσουμε πλήρως τι μόλις περάσαμε», λέει ο Ριντ Γουάιζμαν

Ο ίδιος περιέγραψε και τη στιγμή της επανόδου, επισημαίνοντας ότι η μετάβαση από το Διάστημα στην ατμόσφαιρα και η προσθαλάσσωση συνοδεύτηκαν από έντονα συναισθήματα και στιγμιαία απορρύθμιση της αντίληψης της πραγματικότητας.

Η αποστολή, σύμφωνα με το πλήρωμα, αποτέλεσε μία δοκιμασία ορίων αλλά και την επιβεβαίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας της NASA για μελλοντικές αποστολές.

Ριντ Γουάιζμαν: Ο διοικητής της αποστολής Artemis II

«Κάναμε αυτό που είχαμε πει ότι θα κάναμε και τώρα πρέπει να βγούμε έξω και να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα», λέει ο Βίκτορ Γκλόβερ.

«Πετούσε σαν όνειρο» λέει ο Βίκτορ Γκλόβερ για το διαστημικό σκάφος

Η συζήτηση επικεντρώθηκε επίσης στην επανείσοδο και την προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό Ωκεανό, με τον πιλότο Βίκτορ Γκλόβερ να περιγράφει τη στιγμή ως έντονη αλλά σύντομη εμπειρία υψηλής επιτάχυνσης.

Από την πλευρά της, η αστροναύτης Κριστίνα Κοχ ανέφερε ότι μετά την επιστροφή της συνέχιζε για ημέρες να αισθάνεται σαν να αιωρείται, μέχρι να προσαρμοστεί ξανά στη βαρύτητα.

Κριστίνα Κοχ: Μ﻿ηχανικός και φυσικός

«Κάθε φορά που ξυπνούσα, νόμιζα ότι αιωρούμουν. Κι έπρεπε να πείσω τον εαυτό μου ότι δεν αιωρούμουν» λέει η Κριστίνα Κοχ.

Ο Τζέρεμι Χάνσεν σημείωσε ότι η ανταπόκριση του κοινού στην αποστολή δημιούργησε αίσθημα αισιοδοξίας, ενώ υπογράμμισε πως η εμπειρία ενίσχυσε την ανάγκη συνεργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

﻿Τζέρεμι Χάνσεν: Ειδικός αποστολής

«Αυτό που έχω δει μου έφερε περισσότερη χαρά και περισσότερη ελπίδα για το μέλλον μας», λέει ο Τζέρεμι Χάνσεν.

Εμπειρίες από την αποστολή

Τα μέλη του πληρώματος περιέγραψαν την καθημερινότητα στο διαστημόπλοιο ως απόλυτα συλλογική εμπειρία, όπου κάθε ενέργεια απαιτούσε συντονισμό τεσσάρων ατόμων.

Ο Γκλόβερ υπογράμμισε τη σημασία της εκπαίδευσης και της ομαδικής εμπιστοσύνης, ενώ ο Γουάιζμαν ανέφερε ότι ακόμη και οι δύσκολες στιγμές αντιμετωπίστηκαν με ψυχραιμία χάρη στην προετοιμασία.

Η επαναφορά και η προσθαλάσσωση

Η επανείσοδος στην ατμόσφαιρα και η κάθοδος προς τον Ειρηνικό Ωκεανό αποτέλεσαν το πιο έντονο σκέλος της αποστολής. Οι αστροναύτες ανέφεραν υψηλές θερμοκρασίες και προσωρινή απώλεια επικοινωνίας με τη Γη πριν από την προσθαλάσσωση, η οποία χαρακτηρίστηκε ομαλή από το πλήρωμα.

«Η προσθαλάσσωση ήταν σαν να βουτούσες από έναν ουρανοξύστη ανάποδα»

Ο πιλότος Βίκτορ Γκλόβερ

Ο πιλότος Βίκτορ Γκλόβερ περιέγραψε με χαρακτηριστικό τρόπο τη στιγμή της προσθαλάσσωσης, συγκρίνοντάς την με απότομη πτώση από μεγάλο ύψος υπό αντίστροφη κατεύθυνση.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η εμπειρία της επανεισόδου συνοδεύτηκε από έντονες δυνάμεις επιβράδυνσης, πριν η κάψουλα σταθεροποιηθεί και ολοκληρωθεί η προσθαλάσσωση.

Οι αστροναύτες τόνισαν ότι η τεχνολογία λειτούργησε ομαλά κατά την κρίσιμη φάση της επιστροφής.

Οι προοπτικές και τα επόμενα βήματα

Η NASA εξετάζει ήδη τα επόμενα στάδια του προγράμματος Artemis, με στόχο τη δημιουργία μόνιμης παρουσίας στη Σελήνη. Η αποστολή θεωρείται κρίσιμο βήμα για μελλοντικές αποστολές μεγαλύτερης διάρκειας, ακόμη και προς τον Άρη, με τη NASA να αξιολογεί ήδη τα επόμενα στάδια ανάπτυξης.

Οι αστροναύτες εξέφρασαν την πεποίθηση ότι οι μελλοντικές αποστολές είναι ρεαλιστικά και τεχνικά εφικτές, τονίζοντας ότι η εμπειρία τους επιβεβαιώνει την πρόοδο της διαστημικής τεχνολογίας και εκπαίδευσης.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη τύπου του πληρώματος του Artemis ΙΙ:

O Γουάιζμαν εξέφρασε την εκτίμησή του για τους συναδέλφους του αστροναύτες του Artemis II και ευχαρίστησε τη NASA, τα μέσα ενημέρωσης και τον κόσμο για την υποστήριξή τους καθ' όλη τη διάρκεια της αποστολής γύρω από τη Σελήνη.