Συνελήφθη στα Τίρανα ο ληστής με το ηλεκτρικό πατίνι -Φέρεται να εμπλέκεται και σε 28 ληστείες τραπεζών στην Ελλάδα - iefimerida.gr

Στα χέρια των αστυνομικών αρχών της Αλβανίας βρίσκεται ένας άνδρας που κατηγορείται για δύο ένοπλες ληστείες σε τράπεζες στα Τίρανα μέσα σε πέντε μήνες, ενώ φέρεται να εμπλέκεται και σε 28 ληστείες τραπεζών στην Ελλάδα.

Πρόκειται για 50χρονο με καταγωγή από τον Αυλώνα, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Κυνηγός Τραπεζών», καθώς συνδέθηκε με δύο επιθέσεις σε υποκαταστήματα τραπεζών στην περιοχή.

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Οι έρευνες τον συνέδεσαν με δύο επιθέσεις σε τραπεζικά υποκαταστήματα σε περιοχή των Τιράνων, στις 2 Ιουνίου και στις 2 Νοεμβρίου 2026.

Η τελευταία ληστεία με το ηλεκτρικό πατίνι

Όσον αφορά την τελευταία περίπτωση, όλα έγιναν το πρωί της 2ας Νοεμβρίου, γύρω στις 10:45, όταν ένας μαυροντυμένος άνδρας, με κράνος μοτοσικλέτας και αντικείμενο που έμοιαζε με πυροβόλο όπλο, εισέβαλε σε υποκατάστημα τράπεζας.

Σε υλικό που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας εμφανίζεται ο δράστης να φτάνει στο σημείο με ηλεκτρικό πατίνι, να εισέρχεται στην τράπεζα και να κλειδώνει την πόρτα, εμποδίζοντας την έξοδο όσων βρίσκονταν στο εσωτερικό.

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Στη συνέχεια, φέρεται να στρέφει το όπλο προς τον υπάλληλο ασφαλείας, να τον απειλεί και να κατευθύνεται στο ταμείο, απαιτώντας από την υπάλληλο να του παραδώσει τα χρήματα. Αφού αρπάζει περίπου 60.000 ευρώ σε διάφορα νομίσματα, εγκαταλείπει το υποκατάστημα και διαφεύγει με το πατίνι.

Πέντε μήνες νωρίτερα, στις 2 Ιουνίου, είχε προηγηθεί αντίστοιχη ένοπλη ληστεία σε άλλο υποκατάστημα της ίδιας περιοχής, από την οποία ο δράστης φέρεται να απέσπασε περίπου 15.000 ευρώ.

Το ποινικό παρελθόν στην Ελλάδα και το σχέδιο για επιστροφή στη χώρα μας

Ο 50χρονος έχει βαρύ ποινικό παρελθόν, καθώς -σύμφωνα με την αλβανική ιστοσελίδα shqiptarja- είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή σε οργανωμένη εγκληματική ομάδα, η οποία φέρεται να είχε διαπράξει 28 ληστείες τραπεζών στην Ελλάδα.

Οι αλβανικές αρχές φέρονται να τον παρακολουθούσαν επί ημέρες, καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι σχεδίαζε να επιστρέψει στην Ελλάδα. Κατά το ίδιο δημοσίευμα, ο 50χρονος διέμενε στον Αυλώνα, αλλά είχε νοικιάσει κατοικία στα Τίρανα, την οποία φέρεται να χρησιμοποιούσε ως κρησφύγετο. Αναφέρεται επίσης ότι η σύζυγός του εργάζεται σε άλλο τραπεζικό ίδρυμα στην Αλβανία.

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Τι κατάσχεσαν οι Αρχές κατά τη σύλληψή του

Ο 50χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη κοντά στην οδό Κοσοβάρων, στην αλβανική πρωτεύουσα. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν 8.200 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και ενδύματα που, σύμφωνα με τις Αρχές, φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν στις δύο ληστείες.

Ο διευθυντής της Αστυνομίας Τιράνων, Ολίγκερ Τόρμπα, ανέφερε ότι η εξιχνίαση των υποθέσεων βασίστηκε στην αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, τα οποία επέτρεψαν την ταυτοποίηση του υπόπτου, παρά την προσπάθειά του να αποκρύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.

Τη σύλληψη χαιρέτισε και ο υπουργός Εσωτερικών της Αλβανίας, Έρβιν Ντέμο, επισημαίνοντας ότι η χρήση μάσκας δεν μπορεί να εξασφαλίσει την αποφυγή της σύλληψης.

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Οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση των δύο ληστειών και την τεκμηρίωση της εμπλοκής του 50χρονου. Παράλληλα, ενδιαφέρον παρουσιάζει το ενδεχόμενο να διερευνηθεί περαιτέρω η σύνδεσή του με τις παλαιότερες υποθέσεις στην Ελλάδα.