Συνελήφθη Ρώσος που είχε στρατολογηθεί από τη Μόσχα στην Πολωνία για να δολοφονήσει, δήλωσε ο πρωθυπουργός Τουσκ - iefimerida.gr

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ ανακοίνωσε σήμερα τη σύλληψη ενός Ρώσου υπηκόου, τον οποίο, όπως είπε ο πρωθυπουργός, είχε στρατολογήσει η Μόσχα.

Σύμφωνα με τον Τουσκ, «η αποστολή του ήταν να δολοφονήσει έναν Αμερικανο-ουκρανό πολίτη εδώ, στη Βαρσοβία».

«Αυτός ο στόχος είχε θεωρηθεί ιδιαίτερα ενοχλητικός για το καθεστώς του Βλαντίμιρ Πούτιν» τόνισε ο Τουσκ, υποδεικνύοντας ότι η επίθεση απετράπη «την τελευταία στιγμή» και διευκρινίζοντας ότι ο ύποπτος συνελήφθη στις 7 Αυγούστου.

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Η ρωσική πρεσβεία στη Βαρσοβία δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Τουσκ για τη σύλληψη Ρώσου υπηκόου

Η Μόσχα έχει επανειλημμένα απορρίψει τις κατηγορίες ευρωπαϊκών χωρών για δολοφονικές επιθέσεις, λέγοντας ότι η Δύση υποδαυλίζει την αντιρωσική παράνοια.

«Χάρη στην πραγματικά εξαιρετική δράση των υπηρεσιών μας, συλλάβαμε έναν Ρώσο που στρατολογήθηκε από τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών», δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός.

Ο Ρώσος είχε προσληφθεί για να σκοτώσει έναν άνδρα που είχε ουκρανικό και αμερικανικό διαβατήριο, ανέφερε ο Τουσκ, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητά του.

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«Την τελευταία στιγμή, χάρη στη δράση της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας και της αστυνομίας, καταφέραμε να αποτρέψουμε αυτήν την εκτέλεση, αυτήν την επίθεση», πρόσθεσε.

Τον Ιούνιο, ένας Ρώσος καλλιτέχνης, επικριτικός κατά του Ρώσου προέδρου, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στην πόλη Μπιάλα Ποντλάσκα της ανατολικής Πολωνίας, δήλωσαν οι εισαγγελικές αρχές.

Η Πολωνία λέει ότι ο ρόλος της ως κόμβου στρατιωτικών και άλλων προμηθειών προς τη γειτονική Ουκρανία την έχει καταστήσει στόχο ρωσικής κατασκοπείας και επιθέσεων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ