Συνελήφθη ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας, μετά τις κατηγορίες για κατοχή παιδικής πορνογραφίας, βίντεο - iefimerida.gr

O Τόμας Μαρκλ, πατέρας της Μέγκαν, συνελήφθη από το FBI με την κατηγορία της κατοχής υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η «New York Post», το επίμαχο υλικό στις Φιλιππίνες εντοπίστηκε από τον γιο του, Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ, ο οποίος έψαχνε ανάμεσα στα προσωπικά αντικείμενα του πατέρα του, αναζητώντας ένα κινητό τηλέφωνο.

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Όπως αναφέρει από την πλευρά της η «Daily Mail», η σύλληψη αφορά καταγγελίες για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Ο 82χρονος Τόμας Μαρκλ φέρεται να συνελήφθη στο Λέικλαντ της Φλόριντα, όπου διαμένει το τελευταίο διάστημα σε κέντρο αποκατάστασης, αναρρώνοντας μετά τον ακρωτηριασμό του ποδιού του, που υπέστη τον Δεκέμβριο του 2025.

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Το χρονικό της υπόθεσης

Ο 60χρονος Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ κατήγγειλε τον πατέρα του τον περασμένο Ιούλιο, αφού ανακάλυψε, όπως περιγράφεται σε δημοσίευμα της «Sun», μια «απίστευτα μεγάλη ποσότητα» σχετικού υλικού, το οποίο φέρεται να ήταν κρυμμένο ανάμεσα σε οικογενειακά ενθύμια και προσωπικά αντικείμενα.

Παράλληλα, φέρεται να ενημέρωσε και τις αρμόδιες υπηρεσίες του FBI, οι οποίες ζήτησαν τα στοιχεία επικοινωνίας των ερευνητών στις Φιλιππίνες, προκειμένου να διερευνήσουν την υπόθεση.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ενημέρωσε επίσης το Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα Παιδιά των ΗΠΑ, αναφέροντας τα ευρήματα που φέρεται να εντόπισε.

Ανάλογο υλικό φέρεται να βρέθηκε και σε αποθηκευτικό χώρο στο Μεξικό, τον οποίο νοίκιαζε ο Τόμας Μαρκλ ο πρεσβύτερος.

Σύμφωνα με την «Daily Mail», δημοσιογράφοι της εφημερίδας απέκτησαν πρόσβαση στον συγκεκριμένο αποθηκευτικό χώρο, κοντά στην πρώην κατοικία του Μαρκλ, στην παραθαλάσσια περιοχή Ροσαρίτο του Μεξικού. Η πρόσβαση κατέστη δυνατή αφού εκείνος φέρεται να είχε αθετήσει τις πληρωμές του ενοικίου.

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Στο εσωτερικό της αποθήκης φέρεται να εντοπίστηκαν βιβλία σχετικά με την παιδοφιλία, καθώς και περιοδικά που απεικόνιζαν παιδιά να υφίστανται σεξουαλική κακοποίηση.

Συντετριμμένη από τις αποκαλύψεις η Μέγκαν Μαρκλ

«Είμαι βαθιά συντετριμμένη από τις ειδήσεις που ήρθαν στο φως τις τελευταίες 24 ώρες και οι σκέψεις μου βρίσκονται κοντά σε κάθε παιδί που ενδεχομένως έχει υποστεί κακοποίηση» είχε αναφέρει σε δήλωσή της η Μέγκαν Μαρκλ,﻿ όταν άρχισε να αποκαλύπτεται το κουβάρι της υπόθεσης.

Από την πλευρά του, ο 82χρονος Μαρκλ αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι έχει στην κατοχή του τέτοιου είδους εικόνες, χαρακτηρίζοντας τις καταγγελίες «άρρωστα ψέματα».