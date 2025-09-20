Συνελήφθη ένοπλος στο χώρο των τελετών της κηδείας του Τσάρλι Κερκ -Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας επιπέδου Super Bowl - iefimerida.gr

Ένοπλος άνδρας συνελήφθη στον χώρο της τελετής μνήμης του Τσάρλι Κερκ

Ένας ένοπλος άνδρας που ισχυριζόταν ότι είναι αστυνομικός συνελήφθη στον χώρο που θα λάβει χώρα η τελετή μνήμη του Τσάρλι Κερκ την Κυριακή στην Αριζόνα, όπου θα παραστεί και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο «ύποπτος» άνδρας έφερε μαζί του ένα όπλο και ένα μαχαίρι όταν συνελήφθη στο State Farm Stadium στο Glendale την Παρασκευή, σύμφωνα με τους New York Times.

Παράλληλα, οι αρχές «παρακολουθούν αρκετές απειλές άγνωστης αξιοπιστίας» ενόψει της υψηλού προφίλ εκδήλωσης την Κυριακή, μετέδωσε το ABC News.

Συνελήφθη ύποπτος με όπλο και μαχαίρι

«Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου στο Glendale της Αριζόνα, διερευνά ένα άτομο που παρατηρήθηκε να επιδεικνύει ύποπτη συμπεριφορά στο State Farm Stadium», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Μυστικής Υπηρεσίας Anthony Guglielmi στο Fox News Digital.

Ο άνδρας, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμη, προσεγγίστηκε από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας και δήλωσε ότι είναι μέλος των δυνάμεων επιβολής του νόμου.

Πηγή που επικαλούνται οι New York Times ανέφερε ότι έφερε τουλάχιστον ένα όπλο και ένα μαχαίρι και παρουσίασε «ανενεργά διαπιστευτήρια αστυνομικού».

«Το άτομο αυτό δεν είναι μέλος εξουσιοδοτημένων δυνάμεων ασφαλείας που εργάζονται για την εκδήλωση και βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό κράτηση», πρόσθεσε ο Guglielmi, σύμφωνα με όσα αναφέρει η Daily Mail σε δημοσίευμά της.

Τραμπ και Τζέι Ντι Βανς στην τελετή για τον Τσάρλι Κερκ

Ο Κερκ, 31 ετών, πυροβολήθηκε θανάσιμα στις 10 Σεπτεμβρίου μπροστά σε φοιτητές και υποστηρικτές του στο Utah Valley University κατά τη διάρκεια της περιοδείας του «American Comeback». Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας έχει χαρακτηρίσει την τελετή μνήμης ως Εκδήλωση Ειδικής Σημασίας Επιπέδου 1, την υψηλότερη δυνατή κατάταξη.

Στην τελετή θα μιλήσουν, μεταξύ άλλων, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Η εκδήλωση με τίτλο Building a Legacy: Remembering Charlie Kirk θα ξεκινήσει στις 11 π.μ. τοπική ώρα, με τις πόρτες να ανοίγουν από τις 8 π.μ. Οι καλεσμένοι καλούνται να φορέσουν τα «καλά της Κυριακής» τους, με κόκκινα, λευκά και μπλε χρώματα προς τιμήν των ΗΠΑ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

«Η εκδήλωση θα λειτουργήσει με σειρά προτεραιότητας μέχρι τη χωρητικότητα του σταδίου», αναφέρεται στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης.

Προετοιμασίες επιπέδου Super Bowl

Όλοι οι επισκέπτες θα περάσουν από ανιχνευτές μετάλλων, ενώ μπορεί να γίνουν και σωματικοί έλεγχοι. Όσοι αρνηθούν, δεν θα επιτραπεί η είσοδός τους.Αλκοόλ, όπλα, πυροτεχνήματα, drones, τσάντες και ενδυμασίες που θεωρούνται άσεμνες ή προσβλητικές περιλαμβάνονται στη μακρά λίστα απαγορευμένων αντικειμένων.

Το στάδιο, έδρα των Arizona Cardinals του NFL, έχει χωρητικότητα 63.400 ατόμων, που μπορεί να επεκταθεί σε πάνω από 73.000 για μεγαλύτερες εκδηλώσεις. Ο Τραμπ φέρεται να ζήτησε προσωπικά τη χρήση του σταδίου για να υποδεχθεί τους πενθούντες που θα ταξιδέψουν από όλη τη χώρα.

Στους ομιλητές περιλαμβάνονται επίσης, εκτός από τη χήρα του, Έρικα Κερκ, Ο ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, o Πιτ Χέγκσεθ, ο Τάκερ Κάρλσον. Η τοπική αστυνομία δήλωσε ότι οι προετοιμασίες είναι σε επίπεδο ανάλογο με εκείνο του Super Bowl, με όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις να συμμετέχουν, ενισχυμένες από γειτονικές περιοχές. Ομάδες εξουδετέρωσης εκρηκτικών και τακτικές δυνάμεις θα βρίσκονται επίσης σε ετοιμότητα.

Ο Kερκ πρόκειται να ταφεί στο Phoenix της Αριζόνα, όπου ζούσε με τη σύζυγό του και τα δύο τους παιδιά. Το φέρετρό του μεταφέρθηκε από τη Γιούτα στην Αριζόνα με το Air Force Two την Πέμπτη, συνοδευόμενο από τον Tζέι Ντι Βνας, τη δεύτερη κυρία Ούσα Βανς και την σύζυγό του, Έρικα Κερκ

. Η τελετή διοργανώνεται από το Turning Point USA, την οργάνωση που είχε ιδρύσει ο Kirk το 2012. Μετά τον θάνατό του, η Έρικα ανέλαβε καθήκοντα Διευθύνουσας Συμβούλου και Προέδρου του Δ.Σ. Η ίδια έχει υποσχεθεί να συνεχίσει το έργο του δολοφονηθέντος συζύγου της, ανακοινώνοντας ότι η περιοδεία σε πανεπιστημιουπόλεις θα αρχίσει εκ νέου από το φθινόπωρο.