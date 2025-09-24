Συνελήφθη 40χρονος για τις κυβερνοεπιθέσεις που προκάλεσαν χάος στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια - iefimerida.gr

Στη σύλληψη ενός άνδρα περίπου 40 ετών για την κυβερνοεπίθεση που έπληξε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια το Σαββατοκύριακο, προχώρησε η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου (NCA).

H Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος συνελήφθη στο δυτικό Σάσεξ την Τρίτη, με την κατηγορία της παραβίασης του Computer Misuse Act, και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Ο αναπληρωτής διευθυντής της NCA, Πολ Φόστερ, επικεφαλής της Εθνικής Μονάδας Κυβερνοεγκλήματος, τόνισε: «Αν και η σύλληψη αυτή είναι ένα θετικό βήμα, η έρευνα βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο και συνεχίζεται. Το κυβερνοέγκλημα παραμένει μια επίμονη παγκόσμια απειλή που συνεχίζει να προκαλεί σημαντικές αναταράξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μαζί με τους εγχώριους και διεθνείς εταίρους μας, η NCA είναι δεσμευμένη να μειώσει αυτήν την απειλή προκειμένου να προστατεύσει το βρετανικό κοινό».



Οι Αρχές εξετάζουν περαιτέρω τις συνθήκες της επίθεσης και τον πιθανό βαθμό εμπλοκής του συλληφθέντος.

Στόχος της κυβερνοεπίθεσης ήταν το αυτοματοποιημένο λογισμικό check-in και επιβίβασης MUSE, που παρέχεται από την αμερικανική εταιρεία Collins Aerospace και χρησιμοποιείται από αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως.

Ταλαιπωρία για χιλιάδες επισκέπτες σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια

Χιλιάδες επιβάτες υπέστησαν ταλαιπωρία σε πολλά αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων στο Χίθροου, στις Βρυξέλλες, το Βερολίνο και το Δουβλίνο.



Ορισμένα αεροδρόμια αναγκάστηκαν να καταφεύγουν σε χειροκίνητη επιβίβαση επιβατών, με τις καθυστερήσεις να επιδεινώνονται εξαιτίας σημαντικών γεγονότων όπως ο Μαραθώνιος του Βερολίνου, με αποτέλεσμα το γερμανικό αεροδρόμιο να διαχειρίζεται περισσότερους ταξιδιώτες από το συνηθισμένο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που διαχειρίζεται τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, δήλωσε ότι παρακολουθεί την κατάσταση, αλλά πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η φερόμενη κυβερνοεπίθεση ήταν «εκτεταμένη ή σοβαρή».