Θρίλερ με τον αγνοούμενο Ισπανό επιχειρηματία: Σε ποια περιοχή γλίστρησε και έπεσε στη θάλασσα, σύμφωνα με τη σύζυγό του - iefimerida.gr

Συνεχίζεται το θρίλερ με τον 66χρονο Ισπανό επιχειρηματία που αγνοείται από τις 18 Αυγούστου, όταν έπεσε στη θάλασσα από το ιστιοφόρο του κατά τη διάρκεια ταξιδιού από τη Σικελία προς την Ελλάδα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η οικογένεια του Ισπανού επιχειρηματία εκφράζει την ανησυχία της για την έλλειψη επίσημης ενημέρωσης από τις αρμόδιες Αρχές, λαμβάνοντας πληροφορίες κυρίως ανεπίσημα και ζητώντας την άσκηση πίεσης για καλύτερη επικοινωνία.

Συγγενής του αγνοούμενου μεταβαίνει στη Ρώμη για συνάντηση με το Γενικό Προξενείο της Ισπανίας, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει σαφέστερη εικόνα για την επιχείρηση και να διασφαλίσει τη συνέχιση των ερευνών με όλα τα μέσα.

Η επιχείρηση αναζήτησης διεξάγεται από τις ιταλικές Αρχές, καθώς το περιστατικό φέρεται να συνέβη σε ιταλικά χωρικά ύδατα, σύμφωνα με τη μαρτυρία της συζύγου και την τελευταία εκπομπή σήματος AIS του ιστιοφόρου.

Η σύζυγος του 66χρονου εντοπίστηκε μόνη και σε κατάσταση σοκ πάνω στο ιστιοφόρο κοντά στην Πύλο. Σύμφωνα με τον γιο της, δεν έχει ακόμη συνειδητοποιήσει πλήρως την τραυματική εμπειρία που βίωσε.

Η ιταλική Ακτοφυλακή εξακολουθεί να έχει ενεργή την επιχείρηση αναζήτησής του στο Ιόνιο, ωστόσο μέχρι την τελευταία επιβεβαιωμένη ενημέρωση δεν έχει εντοπιστεί κανένα ίχνος του Juan José Mutilba . Οι έρευνες συντονίζονται από το Κέντρο Θαλάσσιας Διάσωσης της Reggio Calabria και επικεντρώνονται στην περιοχή που προσδιορίστηκε από την τελευταία εκπομπή AIS του ιστιοφόρου.

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Σύμφωνα με την ιταλική Ακτοφυλακή, στην επιχείρηση έχουν χρησιμοποιηθεί αεροσκάφη, ενώ έχουν κληθεί να συνδράμουν και εμπορικά πλοία που κινούνται στην περιοχή. Οι μέχρι τώρα έρευνες, πάντως, έχουν αποβεί άκαρπες.

Οικογένεια αγνοούμενου Ισπανού: «Δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση για την αναζήτηση»

Την ίδια ώρα, η οικογένεια του Ισπανού επιχειρηματία εκφράζει την έντονη ανησυχία της για την έλλειψη επίσημης επικοινωνίας από τις αρμόδιες Αρχές.

«Παρά τον θόρυβο στα μέσα ενημέρωσης, εξακολουθούμε να μην έχουμε επίσημη επικοινωνία που να μας λέει πώς εξελίσσεται η αναζήτηση», δήλωσε τη Δευτέρα ο γιος του αγνοούμενου, Sergio Mutilba, στο ισπανικό μέσοBurgosConecta.

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Ο ίδιος εξηγεί ότι η οικογένεια γνωρίζει πως η επιχείρηση συνεχίζεται, όμως μεγάλο μέρος της πληροφόρησης φτάνει σε αυτούς ανεπίσημα, μέσω συγγενή που συμμετέχει σε ομάδα WhatsApp όπου ανταλλάσσονται πληροφορίες για την επιχείρηση.

«Είναι θεμελιώδες τα μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν την είδηση, ώστε να ασκηθεί πίεση και οι Αρχές να μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Sergio.

Η ιταλική πλευρά έχει επιβεβαιώσει πάντως ότι η επιχείρηση παραμένει ενεργή και ότι πραγματοποιούνται νέες έρευνες στην περιοχή.

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Σήμερα στη Ρώμη συγγενείς του αγνοούμενου

Μέσα σε αυτό το κλίμα, σήμερα, Τρίτη 25 Αυγούστου, συγγενής του Juan José Mutilba αναμένεται να μεταβεί στη Ρώμη για συνάντηση με το Γενικό Προξενείο της Ισπανίας.

Η οικογένεια είχε ζητήσει η επικοινωνία να γίνει τηλεφωνικά, προκειμένου να υπάρξει ταχύτερη ενημέρωση, ωστόσο τελικά αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί συνάντηση διά ζώσης.

Ο Sergio και η μητέρα του, Carmen Díaz, έχουν επιστρέψει στο Μπούργος, ενώ ο αδελφός του Sergio και μια θεία παραμένουν στην Ελλάδα, αναλαμβάνοντας τις διαδικασίες που σχετίζονται με την υπόθεση.

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Η οικογένεια προσπαθεί έτσι να εξασφαλίσει σαφέστερη εικόνα για την επιχείρηση και να διασφαλίσει ότι οι έρευνες θα συνεχιστούν με όλα τα διαθέσιμα μέσα.

Η έρευνα περνά από την ιταλική πλευρά

Ένα ακόμη στοιχείο που φωτίζει την υπόθεση είναι το γιατί η κύρια επιχείρηση αναζήτησης έχει περάσει στις ιταλικές Αρχές.

Σύμφωνα με το ιταλικό Euronews, η ελληνική Ακτοφυλακή έχει επισημάνει ότι τα στοιχεία για το σημείο όπου φέρεται να έπεσε ο Mutilba βασίζονται στην προφορική μαρτυρία της συζύγου του, Carmen. Η ίδια φέρεται να ανέφερε ότι το περιστατικό συνέβη σε ιταλικά χωρικά ύδατα, με αποτέλεσμα η ελληνική πλευρά να ενημερώσει από την αρχή την ιταλική Ακτοφυλακή για την ενεργοποίηση της επιχείρησης.

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Η τελευταία εκπομπή AIS του ιστιοφόρου αποτελεί επίσης βασικό στοιχείο για τον προσδιορισμό της περιοχής όπου πραγματοποιούνται οι έρευνες. Η ιταλική Ακτοφυλακή έχει προσδιορίσει την περιοχή στο Ιόνιο, περίπου 120 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Capo Spartivento, εντός της ιταλικής ζώνης έρευνας και διάσωσης.

Παράλληλα, η Λιμενική Αρχή της Πύλου έχει ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού.

To σημείο που πιστεύεται ότι έπεσε στην θάλασσα ο Ισπανός επιχειρηματίας, σύμφωνα με την ιταλική ακτοφυλακή

Σε σοκ η σύζυγος του Ισπανού επιχειρηματία

Η σύζυγος του αγνοούμενου, Carmen Díaz, 67 ετών, βρέθηκε την περασμένη Παρασκευή μόνη πάνω στο ιστιοφόρο, έπειτα από περίπου τρεις ημέρες χωρίς τηλεφωνική κάλυψη.

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Το σκάφος εντοπίστηκε περίπου 18 ναυτικά μίλια από την Πύλο και οδηγήθηκε με τη συνδρομή ελληνικών σκαφών στο λιμάνι, με την Carmen να είναι καλά στην υγεία της, αλλά να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, σύμφωνα με όσα έχει μεταφέρει ο Sergio στα ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο γιος της περιγράφει ότι η μητέρα του αφηγείται τα γεγονότα με έναν τρόπο που μοιάζει σαν να περιγράφει κάτι που συνέβη σε κάποιον άλλον, σαν «ταινία», χωρίς ακόμη να έχει συνειδητοποιήσει πλήρως την εμπειρία που έζησε.

Ο Juan José Mutilba εξακολουθεί να αγνοείται, ενώ οι ιταλικές Αρχές συνεχίζουν την αναζήτηση στο Ιόνιο. Για την οικογένειά του, το ζητούμενο πλέον είναι ένα: να συνεχιστεί η επιχείρηση μέχρι να υπάρξει κάποιο ίχνος που θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό του.﻿