 Κωνσταντινούπολη: Συνάντηση Ζελένσκι - Ερντογάν για Ουκρανία και ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Συνάντηση Ζελένσκι - Ερντογάν για Ουκρανία και ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν / Φωτογραφία: AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Συνάντηση Ζελένσκι-Ερντογάν θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το Σάββατο, ύστερα από πρόσκληση του Τούρκου προέδρου.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθούν ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, η ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα και η περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων.

Την επίσκεψη ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν.

Ο Ντουράν διευκρίνισε ότι πρόκειται για επίσκεψη εργασίας, κατά την οποία οι δύο ηγέτες θα εξετάσουν τόσο τη διμερή συνεργασία όσο και τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

«Ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του προέδρου μας, κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα πραγματοποιήσει επίσκεψη εργασίας στη χώρα μας στις 31 Οκτωβρίου 2026.

Κατά τις συνομιλίες που θα διεξαχθούν στην Κωνσταντινούπολη, θα εξεταστούν τα βήματα που μπορούν να γίνουν για την περαιτέρω ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας Τουρκίας-Ουκρανίας, καθώς και οι περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, με κυριότερα θέματα τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και την κατάσταση ασφαλείας στη Μαύρη Θάλασσα», ανέφερε.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΖΕΛΕΝΣΚΙ Ερντογάν Κωνσταντινούπολη

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ