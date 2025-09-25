 Συνάντηση Τραμπ-Σάρα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ-Σάρα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Χειραψία του μεταβατικού προέδρου της Συρίας, Άχμεντ αλ Σάρα με τον Ντόναλντ Τραμπ
Χειραψία του μεταβατικού προέδρου της Συρίας, Άχμεντ αλ Σάρα με τον Ντόναλντ Τραμπ / Φωτογραφία αρχείου AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας, Άχμεντ αλ Σάρα, συναντήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπως μεταδίδει σήμερα το συριακό πρακτορείο ειδήσεων (SANA).

Το SANA έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες με τη χειραψία των δύο ηγετών, παρουσία της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ. Δεν αναφέρει όμως το παραμικρό σχετικά με όσα συζήτησαν.

Αυτό ήταν το δεύτερο τετ-α-τετ των δύο προέδρων, μετά τη συνάντησή τους τον Μάιο στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Άχμεντ αλ Σάρα, ο πρώτος σύρος ηγέτης που λαμβάνει μέρος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ από το 1967, ανέλαβε τα ηνία της εξουσίας στη Δαμασκό μετά την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ από συμμαχία ισλαμιστών τον περασμένο Δεκέμβριο.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Συρία Ντόναλντ Τραμπ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ