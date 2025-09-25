Συνάντηση Τραμπ-Σάρα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ - iefimerida.gr

Ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας, Άχμεντ αλ Σάρα, συναντήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπως μεταδίδει σήμερα το συριακό πρακτορείο ειδήσεων (SANA).

Το SANA έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες με τη χειραψία των δύο ηγετών, παρουσία της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ. Δεν αναφέρει όμως το παραμικρό σχετικά με όσα συζήτησαν.

Αυτό ήταν το δεύτερο τετ-α-τετ των δύο προέδρων, μετά τη συνάντησή τους τον Μάιο στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Άχμεντ αλ Σάρα, ο πρώτος σύρος ηγέτης που λαμβάνει μέρος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ από το 1967, ανέλαβε τα ηνία της εξουσίας στη Δαμασκό μετά την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ από συμμαχία ισλαμιστών τον περασμένο Δεκέμβριο.