Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ με Ρούτε: Θα συζητήσουν το ενδεχόμενο αποχώρησης των ΗΠΑ από το NATO, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο - iefimerida.gr

Την αποχώρηση των ΗΠΑ από το NATO μπορεί να ξεκινήσει απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού η εκπρόσωπός του είπε πως η Συμμαχία «δοκιμάστηκε και απέτυχε».

Ο Αμερικανός πρόεδρος συζητά με τον Μαρκ Ρούτε αυτή την ώρα (η συνάντηση ξεκίνησε μετά τις 23:00 ώρα Ελλάδος) για «την πιθανότητα αποχώρησης των ΗΠΑ από τη Συμμαχία», όπως τουλάχιστον δήλωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.

Η Λέβιτ επιβεβαίωσε επίσης πως ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς θα είναι επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, που θα ξεκινήσουν στο Πακιστάν το πρωί του Σαββάτου.

Το ΝΑΤΟ «δοκιμάστηκε και απέτυχε» λέει ο Λευκός Οίκος

Ο Λευκός Οίκος, νωρίτερα, κατηγόρησε τις χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ ότι «γύρισαν την πλάτη» στις ΗΠΑ, καθώς δεν στήριξαν τη χώρα στον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

«Δοκιμάστηκαν και απέτυχαν» είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, λέγοντας ότι επικαλείται επακριβώς μια δήλωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα πρόσθετα ότι είναι πολύ λυπηρό που το ΝΑΤΟ γύρισε την πλάτη στους Αμερικανούς κατά τις τελευταίες έξι εβδομάδες, ενώ οι Αμερικανοί είναι αυτοί που χρηματοδοτούν την άμυνά τους», σημείωσε.

Λευκός Οίκος: «Ασόβαρο» το αρχικό πλάνο του Ιράν, «νίκη» η συμφωνία

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου είπε πως οι ΗΠΑ πέτυχαν μια «νίκη», καθώς το Ιράν μετακινήθηκε προς τις αμερικανικές θέσεις.

Αρνούμενη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε συμφωνήσει με τους όρους κατάπαυσης του πυρός του Ιράν, δήλωσε ότι η αρχική λίστα της Τεχεράνης -γνωστή ως ειρηνευτικό σχέδιο των 10 σημείων- «πετάχτηκε κυριολεκτικά στα σκουπίδια».

Αυτό το ιρανικό σχέδιο 10 σημείων ήταν «θεμελιωδώς μη σοβαρό», πρόσθεσε. Αντ' αυτού, ισχυρίστηκε ότι «το ιρανικό καθεστώς αναγνώρισε την πραγματικότητα» και υπέβαλε ένα «συνοπτικό» σχέδιο δέκα σημείων, το οποίο «ευθυγραμμίστηκε με τη δική μας πρόταση 15 σημείων».

Αυτό το ιδιωτικό σχέδιο ήταν «εντελώς διαφορετικό», είπε η Λέβιτ. «Η ιδέα ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα δεχόταν ποτέ μια λίστα επιθυμιών του Ιράν ως συμφωνία είναι εντελώς παράλογη», σημείωσε.

Παρά τις αναφορές από το Ιράν, έχει παρατηρηθεί αύξηση της κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ

Οι αναφορές ότι το Ιράν έκλεισε ξανά τα Στενά του Ορμούζ είναι «εντελώς απαράδεκτες» και δείχνουν ότι το Ιράν λέει διαφορετικά πράγματα δημόσια και ιδιωτικά, δήλωσε η Κάρολαϊν Λέβιτ.

Είπε ακόμα ότι σήμερα παρατηρήθηκε «αύξηση της κυκλοφορίας» στα στενά και ότι ο Τραμπ αναμένει να «ανοίξει ξανά αμέσως».

«Ο Λίβανος δεν περιλαμβάνεται στην εκεχειρία»

Σε ερώτηση αν ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί εκεχειρία στον Λίβανο, η Κάρολαϊν Λέβιτ επανέλαβε ότι η χώρα δεν περιλαμβάνεται στη χθεσινή συμφωνία.

«Ο Λίβανος δεν περιλαμβάνεται στην εκεχειρία», είπε. «Αυτό έχει μεταφερθεί σε όλα τα μέρη». Παρέπεμψε μάλιστα στη δήλωση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, πως το Ισραήλ έχει ακόμα στόχους να πετύχει στον Λίβανο.