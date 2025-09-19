Τραμπ: Στον Λ. Οίκο στις 25/9 ο Ερντογάν -«Μεγάλη συμφωνία για F-16, αναμένω θετική κατάληξη για τα F-35» - iefimerida.gr

Συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο θα έχει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως ο ίδιος ενημέρωσε μέσω Truth Social.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι η ατζέντα της συνάντησης θα περιλαμβάνει εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες, ανάμεσά τους τη συνέχιση των συνομιλιών για τα F-35.



«Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποδεχθώ τον Πρόεδρο της Τουρκίας στο Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου. Συνεργαζόμαστε με τον Πρόεδρο σε πολλές εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης κλίμακας αγοράς αεροσκαφών Boeing, μιας σημαντικής συμφωνίας για τα F-16 και της συνέχισης των συνομιλιών για τα F-35, τις οποίες αναμένουμε να ολοκληρώσουμε με θετικό αποτέλεσμα. Ο Πρόεδρος Ερντογάν και εγώ έχουμε πάντα πολύ καλές σχέσεις. Ανυπομονώ να τον δω στις 25 του μήνα!» έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ