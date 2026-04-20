Στην Τουρκία 21 και 22 Απριλίου ο ΓΓ του ΝΑΤΟ – Συνάντηση Ρούτε-Ερντογάν στην Άγκυρα - iefimerida.gr

Στην Τουρκία για επίσημη διήμερη επίσκεψη θα βρεθεί το επόμενο διήμερο, 21 και Απριλίου, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, όπως ανακοίνωσε η Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Ο Μαρκ Ρούτε θα συναντηθεί στην Άγκυρα με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν και τον Τούρκο υπουργό Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ.

Σύμφωνα με το ΝΑΤΟ οι επαφές και οι συναντήσεις δεν θα καλυφθούν δημοσιογραφικά.

«Δεν θα υπάρξει δυνατότητα για παρουσία των μέσων ενημέρωσης» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.