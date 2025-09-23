Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος συναντήθηκε με τον Ζελένσκι -Έστεριλε μήνυμα αλληλεγγύης στον ουκρανικό λαό - iefimerida.gr

Μήνυμα αλληλεγγύης προς την Ουκρανία έστειλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος συναντήθηκε χθες με τον Ουκρανό Πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η συνάντηση έγινε στο γραφείο της ουκρανικής αντιπροσωπείας στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Την απόλυτη υποστήριξη και αλληλεγγύη της Εκκλησίας προς τον ουκρανικό λαό εξέφρασε ο Βαρθολομαίος

Ο Πατριάρχης, που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, συνοδευόμενος από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, υπογράμμισε την απόλυτη υποστήριξη και αλληλεγγύη της Εκκλησίας προς τον ουκρανικό λαό, καταδικάζοντας τον «βάναυσο και επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας». Εξέφρασε, παράλληλα, την ελπίδα του για μία «νικηφόρα ειρήνη» που, όπως είπε, θα πρέπει να έρθει το συντομότερο.

Από την πλευρά του, ο κ. Ζελένσκι προσκάλεσε τον Πατριάρχη να επισκεφθεί την Ουκρανία, τονίζοντας τη σημασία της πνευματικής και ηθικής ενίσχυσης που προσφέρει η παρουσία του Φαναρίου, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η χώρα του δοκιμάζεται από σχεδόν τρία χρόνια ρωσικής εισβολής.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πατριάρχης προσέφερε στον Ουκρανό Πρόεδρο ένα βιβλίο για την Ουκρανία, συγγραφής του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν οι μητροπολίτες Λαοδικείας Θεοδώρητος και Σηλυβρίας Μάξιμος, ο Μέγας Εκκλησιάρχης και διευθυντής του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου Αέτιος, καθώς και ο Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος Αλέξανδρος Καρλούτσος. Από ουκρανικής πλευράς συμμετείχαν υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ