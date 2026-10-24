Συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον πάπα Λέοντα στο Βατικανό - iefimerida.gr

Ο πάπας Λέων ο ΙΔ' συνάντησε το Σάββατο στο Βατικανό τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Κατά την συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε αδελφικό κλίμα αμοιβαίας εκτίμησης, ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας και ο ποντίφικας αναφέρθηκαν σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, τα οποία αφορούν την ζωή των δυο Εκκλησιών και τις προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, παράλληλα, ευχήθηκε στον πάπα Λέοντα να συνεχιστεί σε γοργούς ρυθμούς η ανάρρωσή του, μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε την περασμένη εβδομάδα.

O κκ Βαρθολομαίος αύριο πρόκειται να επισκεφθεί τον ορθόδοξο ναό του Αγίου Θεοδώρου στο Παλατίνο της Ρώμης και να χοροστατήσει στη θεία λειτουργία, ενώ στην συνέχεια θα μεταβεί στο Λορέτο αλλά και στην Ασίζη, για τις εκδηλώσεις των οκτακοσίων χρόνων από τον θάνατο του Αγίου Φραγκίσκου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ