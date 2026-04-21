Ο Ομπάμα όπως δεν τον έχει ξαναδεί κανείς: Πήγε σε νηπιαγωγείο και έπαιζε σαν... νήπιο, ξεκαρδίστηκαν όλοι [βίντεο] - iefimerida.gr

Για πρώτη φορά, ο Μπαράκ Ομπάμα συνάντησε τον Ζοχράν Μαμντάνι όχι κάπου επίσημα, αλλά σε ένα πολύ πιο χαρούμενο περιβάλλον - σε ένα νηπιαγωγείο στο Μπρονξ.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης διάβασαν βιβλία στα νήπια και τραγούδησαν μαζί τους το διάσημο παιδικό τραγουδάκι «The Wheels on the Bus», με τις τρυφερές σκηνές να κάνουν τον γύρο του Διαδικτύου.

Οι δύο άντρες, όντας μπαμπάδες και οι δύο, έδειχναν να αλληλοεπιδρούν πολύ καλά με τα μικρά παιδιά - κυρίως αφρικανικής και λατινοαμερικάνικης καταγωγής - παίζοντας, γελώντας ακόμα και παλεύοντας μαζί τους.

Μάλιστα, τα παιδιά τραγούδησαν ένα τραγούδι από από την ταινία K-pop «Demon Hunters», με τον Ζοχράν Μαμντάνι να τα κοιτάει απορημένος.

«Κάνατε τον δήμαρχο να νιώσει πολύ μεγάλος», αστειεύτηκε ο Μπαράκ Ομπάμα, καθώς τα παιδιά γελούσαν.

Ομπάμα και Μαμντάνι διάβασαν βιβλία στα νήπια και τραγούδησαν μαζί τους - AP Photo/Angelina Katsanis

Ο πρώην προεδρος των ΗΠΑ δεν δίστασε να γίνει και εκείνος παιδί, πέφτοντας στο πάτωμα, ενώ τα μικρά παιδιά τον τραβούσαν γελώντας - AP Photo/Angelina Katsanis

Επίδειξη δημόσιας στήριξης Ομπάμα στον Μαμντάνι

Η κοινή εμφάνιση των δύο Δημοκρατικών ηγετών είχε ως στόχο την προώθηση πολιτικών για τη φροντίδα των παιδιών, ένα βασικό σημείο της ατζέντας του Μαμντάνι.

Ομπάμα και Μαμντάνι βρέθηκαν στο Κέντρο Μάθησης μέσω Προσχολικής Αγωγής, το οποίο αποτελεί μέρος του δωρεάν προγράμματος προσχολικής αγωγής της πόλης.

«Ανάμεσα στο τραγούδι "Wheels on the bus", συζητήσαμε το όραμα της κυβέρνησής μας για αυτήν την πόλη - μια πόλη όπου οι πιο χαριτωμένες γενιές της Νέας Υόρκης έχουν το πιο δυνατό ξεκίνημα» ανάφερε μετά την επίσκεψη τους στο νηπιαγωγείο ο Μαμντάνι, με ανάρτησή του στο Instagram.

Επίσης, η επίσκεψή τους στο νηπιαγωγείο θεωρήθηκε ως δημόσια επίδειξη υποστήριξης του πρώην προέδρου των ΗΠΑ στον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, η σχέσεις του οποίου με τον Τραμπ έχουν επιδεινωθεί.

Στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε τον Μαμντάνι ότι «καταστρέφει τη Νέα Υόρκη», ενώ επέκρινε μια πρόταση που υπέβαλε με την κυβερνήτη Κάθι Χότσουλ, για την επιβολή νέου φόρου στις δευτερεύουσες κατοικίες στην πόλη αξίας άνω των 5 εκατομμυρίων δολαρίων.