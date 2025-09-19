 Νέα Υόρκη: Συνάντηση Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με Γκουτέρες -Συζήτησαν ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος - iefimerida.gr
Νέα Υόρκη: Συνάντηση Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με Γκουτέρες -Συζήτησαν ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες / Φωτογραφία GANP - Dimitrios Panagos
Στο πλαίσιο της Πατριαρχικής και Αποστολικής Επίσκεψης του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος συναντήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου 2025, με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, στην έδρα του τελευταίου στη Νέα Υόρκη.

Ο Γενικός Γραμματέας υποδέχθηκε θερμά τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ενώ η

συζήτηση επικεντρώθηκε σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως οι πρωτοβουλίες για διάλογο μεταξύ λαών, θρησκειών και πολιτισμών.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν επίσης ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο Σεβ. Μητροπολίτης Λαοδικείας Θεοδώρητος, ο Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας Μάξιμος και ο Πανοσιολ. Μέγας Εκκλησιάρχης Αέτιος.

