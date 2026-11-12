Συνάντηση Νετανιάχου-Άιζενκότ λόγω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή -Κατς: «Δεν χρειαζόμαστε έγκριση για στρατιωτικές επιχειρήσεις»

Τον Γκάντι Άιζενκοτ δέχτηκε να συναντήσει ο απερχόμενος πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε από το πρωθυπουργικό γραφείο, οι δύο άνδρες θα συναντηθούν στην Ιερουσαλήμ, προκειμένου να συζητήσουν διπλωματικά ζητήματα και θέματα ασφάλειας.

Κατς: «Δεν χρειαζόμαστε την έγκριση της αντιπολίτευσης για τις επιχειρήσεις»

Το τετ α τετ πραγματοποιήθηκε μετά τις δηλώσεις του υπουργού Άμυνας, Ισραέλ Κατς, σύμφωνα με τις οποίες η απερχόμενη κυβέρνηση δεν χρειάζεται την έγκριση της αντιπολίτευσης για να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις σε διάφορα μέτωπα.

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Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X την Πέμπτη, ο απερχόμενος υπουργός Άμυνας του Ισραήλ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν χρειάζεται «ούτε την έγκριση της αντιπολίτευσης ούτε οποιασδήποτε νομικής αρχής» για να διατάξει τον ισραηλινό στρατό να πραγματοποιήσει επιχειρήσεις στη Γάζα και στον Λίβανο, να διατηρήσει τη ζώνη ασφαλείας στη Συρία, να εκκενώσει αυτό που χαρακτήρισε «τρομοκρατικό οχυρό» στη Χεβρώνα και να συνεχίσει τις επιχειρήσεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Η ασφάλεια του Ισραήλ δεν περνά σε μεταβατική περίοδο ούτε περιμένει την έκβαση των εν εξελίξει πολιτικών διαδικασιών», έγραψε ο Κατζ, προσθέτοντας ότι «υπάρχει μόνο ένας πρωθυπουργός και ένας υπουργός Άμυνας» που δίνουν εντολές στον ισραηλινό στρατό.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να έχει την ευθύνη για τις αποφάσεις ασφαλείας, στο πλαίσιο των υφιστάμενων μηχανισμών εποπτείας, ενώ πρόσθεσε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να ενεργεί εναντίον του Ιράν «ανάλογα με τις απαιτήσεις της κατάστασης», σε συντονισμό με τον στρατό.

Η προειδοποίηση Αϊζενκότ για το Ιράν

Σε επιστολή του που δημοσιοποιήθηκε στην πλατφόρμα X την Τετάρτη, ο Αϊζενκότ κάλεσε τον Νετανιάχου να αποφύγει τη «χρήση των δυνάμεων ασφαλείας χωρίς να υπάρχει άμεση και συγκεκριμένη απειλή» και να επιδείξει «υπευθυνότητα» στη λήψη αποφάσεων για ζητήματα ασφάλειας.

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Η παρέμβασή του φαίνεται να αφορά, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο ισραηλινής επίθεσης κατά του Ιράν.

Κατά την έναρξη των εργασιών της νέας Κνεσέτ την Τρίτη, ο Νετανιάχου χαρακτήρισε το Ιράν «υπαρξιακή απειλή» και απηύθυνε έκκληση για τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας.