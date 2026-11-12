Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Γουίτκοφ, Κούσνερ με Πούτιν -Μεταβαίνουν στο Λονδίνο για συνομιλίες με τον Ζελένσκι

Στο Κρεμλίνο στρέφεται το διπλωματικό ενδιαφέρον για τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς ο Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε στη Μόσχα με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε τη διεξαγωγή ανθρωπιστικής επιχείρησης στην πόλη Κοστιαντινίβκα, δηλώνοντας ότι η Ρωσία θα χρειαστεί πέντε ημέρες για αποναρκοθέτηση προκειμένου να απομακρύνει τους περίπου 400-500 εναπομείναντες κατοίκους από την κατεστραμμένη περιοχή.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ τόνισε ότι υπήρξε στενός συντονισμός με τους Ευρωπαίους κατά τις συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι, οι οποίοι βρίσκονταν στα ΗΑΕ και ενημερώνονταν συνεχώς για την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Από την πλευρά του, ο Τζάρεντ Κούσνερ μετέφερε την ισχυρή επιθυμία της Ευρώπης να διαδραματίσει ρόλο στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, παρόλο που παρέμεινε εκτός των πρόσφατων βασικών συζητήσεων στο Άμπου Ντάμπι.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας στο Δουβλίνο, εξέφρασε τις επιφυλάξεις του, χαρακτηρίζοντας «λίγο περίεργη» την πρωτοβουλία των ΗΠΑ να συζητούν με τη Ρωσία για μια νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας, ανακοινώνοντας ότι θα συναντήσει τους Αμερικανούς.

Παρόντες ήταν επίσης, από ρωσικής πλευράς, ο Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, ο Κίριλ Ντμίτριεφ και ο Γιούρι Ουσάκοφ που έλαβαν μέρος στις τριμερείς διαπραγματεύσεις στο Αμπού Ντάμπι.

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Τη συνάντηση μονοπώλησε, όπως έγινε γνωστό από διεθνή μέσα, το θέμα του εδαφικού ζητήματος ανάμεσα σε Ρωσ΄λια και Ουκρανία.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε στους Αμερικανούς απεσταλμένους ότι και οι δύο πλευρές εξακολουθούν να έχουν διαφορετικές ερμηνείες για το εν λόγω ζήτημα, το οποίο θεωρείται ευρέως ως το κύριο εμπόδιο στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

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Η πρόταση Πούτιν για ανθρωπιστική επιχείρηση στην Κοστιαντινίβκα

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Πούτιν πρότεινε τη διεξαγωγή ανθρωπιστικής αποστολής στην πόλη Κοστιαντινίβκα, ακολουθώντας το μοντέλο της εκκένωσης του Ολέσκι, η οποία πραγματοποιήθηκε νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία θα χρειαστεί πέντε ημέρες για να απομακρύνει τις νάρκες από την περιοχή κοντά στην Κοστιαντινίβκα, ώστε να προχωρήσει σε αντίστοιχη επιχείρηση.

Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι στην πόλη, η οποία έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές από τον πόλεμο, έχουν απομείνει περίπου 400 με 500 άνθρωποι, τονίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να αναλάβει την απομάκρυνσή τους.

Παράλληλα, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ για τις διπλωματικές τους προσπάθειες σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

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Γουίτκοφ: Συνεχής ενημέρωση των Ευρωπαίων για τις συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι

Στον ρόλο της Ευρώπης στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις αναφέρθηκε ο Στιβ Γουίτκοφ, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε στενός συντονισμός με τους Ευρωπαίους κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι.

Απευθυνόμενος στον Πούτιν, ο Αμερικανός απεσταλμένος ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι βρίσκονταν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χωρίς ωστόσο να συμμετέχουν απευθείας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Όπως εξήγησε, η αμερικανική πλευρά διατηρούσε επικοινωνία μαζί τους, τους συμβουλευόταν και τους ενημέρωνε για όλα όσα συζητούνταν. «Πιστεύω ότι, σε γενικές γραμμές, υπήρξε πολύ, πολύ καλός συντονισμός μεταξύ μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γουίτκοφ.

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Κούσνερ: Η Ευρώπη θέλει ρόλο στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις

Από την πλευρά του, ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ και ένας από τους διαπραγματευτές της αμερικανικής κυβέρνησης, μετέφερε στον Ρώσο πρόεδρο ότι η Ευρώπη επιθυμεί να έχει ρόλο στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις.

Στις πρόσφατες συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι, οι Ευρωπαίοι είχαν μείνει εκτός των βασικών συζητήσεων, ωστόσο, σύμφωνα με τον Κούσνερ, είχαν ενημέρωση για όσα διαδραματίζονταν.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η Ουάσιγκτον διαπιστώνει «ισχυρή επιθυμία» από την πλευρά των Ευρωπαίων συμμάχων του Κιέβου για τον τερματισμό του πολέμου.

Ζελένσκι: «Λίγο περίεργες» οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ρωσίας

Την ίδια ώρα, επιφυλάξεις για την αμερικανική προσέγγιση στις συνομιλίες με τη Ρωσία εξέφρασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας στη συνάντηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (EPC) στο Δουβλίνο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε «λίγο περίεργη» την πρωτοβουλία των ΗΠΑ να συζητούν με τη Μόσχα τη διαμόρφωση μιας νέας ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφαλείας.

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Όπως ανέφερε, δεν θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη για μια νέα τάξη ασφαλείας, επισημαίνοντας ότι επί 30 χρόνια μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, η Ευρώπη αντιμετώπιζε θετικά τη Ρωσία, επιδιώκοντας όσο το δυνατόν περισσότερες εμπορικές σχέσεις, συνεργασία και καλές διμερείς σχέσεις.

Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε επίσης ότι θα συναντηθεί με τους Αμερικανούς απεσταλμένους αργότερα σήμερα, μετά την επιστροφή τους από την επίσκεψη στη Μόσχα.



