Συνάντηση Γκουτέρες-Ερντογάν: Στο επίκεντρο η κλιματική αλλαγή, η Ουκρανία, η Μέση Ανατολή, η Λιβύη και το Κυπριακό - iefimerida.gr

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και σειρά περιφερειακών και διεθνών ζητημάτων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.



Σύμφωνα με ενημέρωση των Ηνωμένων Εθνών, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για την παγκόσμια προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και τη συνεργασία με στόχο την επίτευξη ουσιαστικών αποτελεσμάτων στην 31η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP31).

Ο κ. Γκουτέρες προσέφερε την «πλήρη υποστήριξη του ΟΗΕ» στην τουρκική προεδρία της Διάσκεψης.

Παράλληλα, εξέφρασε τις «ειλικρινείς ευχαριστίες» του προς τον Τούρκο Πρόεδρο για τη φιλοξενία της COP31 από την Τουρκία και τον συνεχάρη για την «εξαιρετική διοργάνωσή της».



Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης ο πόλεμος στην Ουκρανία, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η Λιβύη και το Κυπριακό.

ΑΠΕ-ΜΠΕ