Συναγερμός στο Λονδίνο: Προειδοποίηση για drone με ραδιενεργά και καρκινογόνα υλικά στην πρεσβεία του Ισραήλ - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε σε πάρκο στο Λονδίνο κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ.

Η αστυνομία έκλεισε πάρκο στο Λονδίνο, καθώς «τρομοκρατική ομάδα» ισλαμιστών δημοσίευσε βίντεο στο οποίο ισχυρίζεται ότι δείχνει drones που «μεταφέρουν ραδιενεργά και καρκινογόνα υλικά» να πετούν προς την ισραηλινή πρεσβεία.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι υπάρχει «αυξημένη αστυνομική παρουσία» στα Κένσινγκτον Γκάρντενς, καθώς οι αστυνομικοί εξετάζουν «ορισμένα αντικείμενα που έχουν εγκαταλειφθεί».

Αστυνομικοί που φορούσαν προστατευτικές στολές και αντιασφυξιογόνες μάσκες φωτογραφήθηκαν στο πάρκο λίγο πριν τις 11 το πρωί, ώρα Ελλάδας.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας του Λονδίνου

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε την Παρασκευή, η Αστυνομία του Λονδίνου ανέφερε: «Υπάρχει αυξημένη αστυνομική παρουσία στα Κένσινγκτον Γκάρντενς και οι αστυνομικοί εξετάζουν διάφορα αντικείμενα που έχουν εγκαταλειφθεί.

«Ως προληπτικό μέτρο, ορισμένοι από τους αστυνομικούς που έχουν αποσταλεί στην περιοχή φορούν προστατευτική ενδυμασία. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής και στο ευρύτερο κοινό».

«Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια σε αυτό το στάδιο, αλλά καλούμε τον κόσμο να αποφύγει την περιοχή όσο οι αστυνομικοί εκτελούν το έργο τους.

«Έχουν τοποθετηθεί κορδόνια και δεν επιτρέπεται η πρόσβαση του κοινού στους κήπους και στη γύρω περιοχή.»

«Η Αντιτρομοκρατική του Λονδίνου έχει λάβει γνώση ενός βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια της νύχτας, στο οποίο μια ομάδα ισχυρίζεται ότι έβαλε στο στόχαστρο την κοντινή Πρεσβεία του Ισραήλ με drones που μετέφεραν επικίνδυνες ουσίες.

«Αν και μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η Πρεσβεία δεν δέχτηκε επίθεση, διεξάγουμε επείγουσες έρευνες για να διαπιστώσουμε την αυθεντικότητα του βίντεο και να εντοπίσουμε τυχόν σύνδεση μεταξύ αυτού και των αντικειμένων που βρέθηκαν στα Κένσινγκτον Γκάρντενς.»

Σε δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα Κένσινγκτον Γκάρντενς επιβεβαίωσαν ότι θα παραμείνουν κλειστά για σήμερα.

«Λόγω της εν εξελίξει αστυνομικής έρευνας, τα Κένσινγκτον Γκάρντενς θα παραμείνουν κλειστά για το κοινό σήμερα», ανέφερε η δήλωση.

«Ζητούμε ευγενικά από τον κόσμο να αποφύγει την περιοχή μέχρι νεωτέρας. Ευχαριστούμε.

Η ομάδα που σνυδέεται με το Ιράν

Το Χάιντ Παρκ και η West Carriage Drive παραμένουν ανοιχτά. Η πρόσβαση στις Serpentine Galleries είναι δυνατή από το West Carriage Drive».

Η Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia, είναι επίσης γνωστή ως Ashab al-Yamin, γράφει η Daily Mail.

Πιστεύεται ότι η ομάδα συνδέεται με οργανώσεις που ενεργούν ως πληρεξούσιοι του Ιράν και έχει αναλάβει την ευθύνη για περιστατικά σε όλη την Ευρώπη τους τελευταίους μήνες.

Το έμβλημά του, που απεικονίζει ένα υψωμένο χέρι με ένα τουφέκι στραμμένο προς τα δεξιά και έναν ελαφρώς ξεθωριασμένο πλανήτη στο φόντο, είναι πολύ παρόμοιο με αυτό του IRGC και της Χεζμπολάχ του Λιβάνου.