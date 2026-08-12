Συναγερμός στο αεροπλανοφόρο «Abraham Lincoln» -Nαύτες φέρονται να προσπάθησαν να πέσουν στη θάλασσα, σκληρές καταγγελίες συγγενών - iefimerida.gr

Σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια, την ψυχική υγεία και τις συνθήκες διαβίωσης των περίπου 5.000 ναυτών και πεζοναυτών που υπηρετούν στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο «USS Abraham Lincoln» έρχονται στο φως.

Αυτό τουλάχιστον έχουν εκφράσει συγγενείς του πληρώματος, καθώς το πλοίο βρίσκεται σε μια εξαιρετικά παρατεταμένη αποστολή στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με καταγγελίες συγγενών που επικαλούνται αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και το Newsweek, τουλάχιστον δύο ναύτες φέρονται να προσπάθησαν να πηδήξουν από το πλοίο κατά τη διάρκεια της τρέχουσας ανάπτυξης.

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Οι αναφορές έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνονται οι ανησυχίες για την κόπωση του πληρώματος, τις ελλείψεις βασικών προμηθειών και την ψυχική κατάσταση των στρατιωτικών που βρίσκονται για μήνες στη θάλασσα.

Το «Lincoln» αναχώρησε από το Σαν Ντιέγκο στις 21 Νοεμβρίου 2025 με προορισμό τον Ινδο-Ειρηνικό. Στις αρχές Ιανουαρίου πραγματοποίησε ασκήσεις με πραγματικά πυρά στη Νότια Σινική Θάλασσα. Ωστόσο, λίγες εβδομάδες αργότερα άλλαξε πορεία, κινούμενο από τον δυτικό Ειρηνικό προς τον Ινδικό Ωκεανό μέσω των Στενών της Μαλάκκας, καθώς οι ΗΠΑ ενίσχυαν στρατιωτικά την παρουσία τους στη Μέση Ανατολή ενόψει του πολέμου με το Ιράν.

Μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου, το αεροπλανοφόρο είχε περάσει υπό τη διοίκηση της U.S. Central Command (CENTCOM), η οποία έχει την ευθύνη για τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή και την κεντρική και νότια Ασία. Αργότερα, η CENTCOM ανέφερε ότι το «Lincoln» βρισκόταν στην περιοχή ευθύνης του 5ου Στόλου των ΗΠΑ, η οποία περιλαμβάνει τον Αραβικό Κόλπο, τον Κόλπο του Ομάν και την Ερυθρά Θάλασσα.

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Καταγγελίες για την κατάσταση του πληρώματος

Περισσότεροι από 200 συγγενείς των μελών του πληρώματος συναντήθηκαν την περασμένη εβδομάδα με τον υπηρεσιακό υπουργό Ναυτικού των ΗΠΑ, Hung Cao, σύμφωνα με το Stars and Stripes. Σε ξεχωριστή διαδικτυακή συνάντηση μεταξύ ανώτατων αξιωματούχων του Πολεμικού Ναυτικού και συγγενών συζητήθηκαν επίσης ζητήματα ψυχικής υγείας και ασφάλειας.

Ο Cao φέρεται να δήλωσε ότι το «Lincoln» θα αντικατασταθεί από το αεροπλανοφόρο «USS Theodore Roosevelt» και την ομάδα κρούσης του, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πότε ακριβώς θα γίνει η αντικατάσταση.

Οι καταγγελίες περιγράφουν ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Ο Δημοκρατικός βουλευτής Mike Levin από την Καλιφόρνια ανέφερε τη Δευτέρα ότι οι ναύτες δεν είχαν βασικά είδη υγιεινής, ενώ υπήρχαν προβλήματα με μουχλιασμένα ντους, χαλασμένες τουαλέτες, έλλειψη ζεστού νερού και ανεπαρκείς ποσότητες φαγητού.

Παράλληλα, η Annabelle Loma δήλωσε στους Navy Times ότι ο σύζυγός της είναι στα όριά του και ότι κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης ανάπτυξης προσπάθησε να πέσει στη θάλασσα από το «Lincoln». Όπως ανέφερε, ο ίδιος φοβάται ότι μπορεί να αποταχθεί από τον αμερικανικό στρατό με δυσμενή τρόπο.

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Σε ένα άλλο περιστατικό, η Maria Rodriguez είπε ότι ο σύζυγός της, επίσης μέλος του πληρώματος του αεροπλανοφόρου, τράβηξε έναν συνάδελφό του πίσω στο κατάστρωμα την ώρα που εκείνος ετοιμαζόταν να πέσει στη θάλασσα.

Το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό δεν δημοσιεύει κατάλογο με ναύτες που επιχειρούν σκόπιμα να πέσουν από τα πλοία. Ωστόσο, περιστατικά πτώσεων συμβαίνουν.

Τον Φεβρουάριο, πεζοναύτης έπεσε από το «USS Iwo Jima» κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων ανοιχτά της Βενεζουέλας και αργότερα κηρύχθηκε νεκρός.

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Μια αποστολή πολύ μεγαλύτερη από το συνηθισμένο

Οι περισσότερες αποστολές αμερικανικών αεροπλανοφόρων διαρκούν περίπου έξι έως επτά μήνες, ενώ συνήθως προβλέπονται στάσεις σε λιμάνια για ανεφοδιασμό και ξεκούραση του πληρώματος. Το «Lincoln», αντίθετα, παραμένει σε ανάπτυξη για σχεδόν εννέα μήνες, με μία σύντομη στάση στο Γκουάμ τον Δεκέμβριο.

«Οι αναπτύξεις αυτού του μήκους ασκούν μεγάλη πίεση στο πλοίο και το πλήρωμά του, με μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο προσωπικό, στην υποστήριξη του πλοίου και στον κύκλο προετοιμασίας για μελλοντικές αναπτύξεις» δήλωσε ο απόστρατος αντιναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Robert Murrett, σήμερα καθηγητής στο Syracuse University.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το Ναυτικό συνήθως προσπαθεί να αποφεύγει τόσο μεγάλα διαστήματα συνεχούς παραμονής στη θάλασσα, σημειώνοντας ότι το «Lincoln» έχει αποκτήσει ένα «δυσάρεστο ρεκόρ» στη σύγχρονη ιστορία ως προς αυτό.

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Πού βρίσκεται τώρα το «USS Abraham Lincoln»

Η ακριβής θέση των αμερικανικών πολεμικών πλοίων συνήθως δεν δημοσιοποιείται και η θέση του «Lincoln» δεν εμφανίζεται σε trackers ανοιχτών πηγών. Ωστόσο, θεωρείται ότι βρίσκεται στην περιοχή του Ιράν, στο πλαίσιο των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Η ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου ήταν προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί τον Μάιο, όμως μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο πότε θα επιστρέψει στις ΗΠΑ.