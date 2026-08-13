Συναγερμός στη Βαυαρία: Ύποπτο αντικείμενο στον σιδηροδρομικό σταθμό του Τρόιχτλινγκεν -Εκκενώνονται γειτονικά κτίρια - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε στο Τρόιχτλινγκεν της Βαυαρίας, καθώς εντοπίστηκε στις γραμμές του σιδηροδρομικού σταθμού ύποπτο αντικείμενο.

Σύμφωνα με την Bild, υπάρχουν υποψίες ότι ενδέχεται να πρόκειται για εκρηκτικό μηχανισμό. Το αντικείμενο εξετάζεται αυτή τη στιγμή λεπτομερώς από ειδικές μονάδες. Οι Αρχές δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της BILD, πρόκειται για ένα μακρόστενο μεταλλικό αντικείμενο. Δίπλα του φέρεται να βρισκόταν ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο ένας εργαζόμενος του σιδηροδρόμου φέρεται να σήκωσε και να απομάκρυνε.

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Η τοπικές Αρχές ανακοίνωσαν: «Στο σημείο βρίσκονται πολυάριθμες δυνάμεις. Παρακαλούμε να αποφεύγετε την περιοχή Alte Burgstraße/Wettelsheimerstraße».

Το αντικείμενο εξετάζεται με ακτίνες Χ από ειδικές μονάδες της ομοσπονδιακής αστυνομίας. Η σιδηροδρομική κυκλοφορία στην περιοχή του Treuchtlingen έχει διακοπεί πλήρως.

Στον χώρο του σιδηροδρομικού σταθμού βρίσκεται επίσης ρομπότ εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Μετά τις πρώτες εξετάσεις, η αστυνομία εξακολουθεί να μην μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο το αντικείμενο να είναι εκρηκτικό.

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Παράλληλα, προετοιμάζεται η εκκένωση της πρώτης σειράς σπιτιών που βρίσκεται κοντά στο σημείο.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε στην BILD ότι ένας εργαζόμενος των σιδηροδρόμων εντόπισε το αντικείμενο στις γραμμές μπροστά από τον σταθμό του Treuchtlingen. Το θεώρησε ύποπτο και ενημέρωσε την Αστυνομία.

Το Τρόιχτλινγκεν βρίσκεται στην περιοχή Weißenburg-Gunzenhausen της Βαυαρίας και έχει περίπου 13.000 κατοίκους.