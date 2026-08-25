Συναγερμός στη Λειψία - Βρήκαν και τρίτο drone με στρατιωτικά εκρηκτικά κοντά στο αεροδρόμιο - iefimerida.gr

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως από την έρευνα για την υπόθεση με τα drones στο αεροδρόμιο της Λειψίας, καθώς οι αρχές εντόπισαν και τρίτο drone, μαζί με ύποπτη ποσότητα στρατιωτικού εκρηκτικού, λίγες ημέρες μετά το περιστατικό της 4ης Αυγούστου.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Απόπειρα επίθεσης με drone που έφερε εκρηκτικά σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, με στόχο ουκρανικό μεταγωγικό. Η επίθεση απέτυχε, ενώ αεροσκάφος της DHL υπέστη ζημιές πιθανόν από δεύτερο drone κατά την εκτροπή του.

Σε κοντινό, εγκαταλελειμμένο χωριό, οι ερευνητές ανακάλυψαν κεραία και ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε δέντρο. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο εξοπλισμός αυτός χρησιμοποιήθηκε για τον τηλεχειρισμό των drone κατά την αποτυχημένη επίθεση.

Γερμανικοί κύκλοι ασφαλείας εκτιμούν πως πίσω από τον σχεδιασμό της επίθεσης ενδέχεται να βρίσκονται ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών. Ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση, ενώ η Μόσχα αρνείται κάθε ευθύνη στην υπόθεση.

Την έρευνα έχει αναλάβει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εγκληματολογικής Αστυνομίας (BKA) υπό την εποπτεία του Γενικού Εισαγγελέα. Η υπόθεση εξετάζεται επισήμως ως πιθανή περίπτωση κρατικής τρομοκρατίας, με βάση τα μέχρι στιγμής ευρήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες των γερμανικών δικτύων NDR, WDR και της εφημερίδας Süddeutsche Zeitung, το τρίτο drone βρέθηκε στις 14 Αυγούστου σε χωράφι στην περιοχή Κάμπελσκεταλ, στη Σαξονία-Άνχαλτ, δίπλα στη δυτική πλευρά του αεροδρομίου. Την επόμενη ημέρα οι ερευνητές εντόπισαν ουσία που, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, μπορεί να ήταν περίπου 50 γραμμάρια Hexogen (RDX), ισχυρού στρατιωτικού εκρηκτικού, γνωστού ως Τ4.

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Το εύρημα ενισχύει τις υποψίες ότι πίσω από την υπόθεση μπορεί να κρύβεται μεγαλύτερο σχέδιο επίθεσης από αυτό που είχε γίνει αρχικά γνωστό.

Drone με εκρηκτικά και πιθανή σύγκρουση με DHL

Η υπόθεση ξεκίνησε τη νύχτα της 4ης Αυγούστου, όταν οι αρχές εντόπισαν drone με εκρηκτικά στον χώρο του αεροδρομίου. Σύμφωνα με τις έρευνες, φέρεται να είχε ως στόχο ουκρανικό μεταγωγικό Antonov που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού. Η επίθεση δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς ο πυροκροτητής φέρεται να μην λειτούργησε.

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Η λειτουργία του αεροδρομίου διακόπηκε άμεσα και αεροσκάφος της DHL αναγκάστηκε να διακόψει την προσγείωσή του και να κατευθυνθεί προς το Αννόβερο. Λίγο αργότερα, οι ερευνητές εντόπισαν ζημιά στο ουραίο τμήμα του αεροσκάφους, ενώ οι πιλότοι είχαν αναφέρει ότι είδαν ένα αντικείμενο περίπου 30 εκατοστών. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το αεροσκάφος να συγκρούστηκε με δεύτερο drone.

Ύποπτη κεραία και σενάριο ρωσικής εμπλοκής

Στο εγκαταλελειμμένο χωριό Κούρσντορφ, κοντά στο αεροδρόμιο, οι αρχές εντόπισαν επίσης κεραία και ηλεκτρονικά εξαρτήματα στερεωμένα σε δέντρο, τα οποία πιθανότατα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο drone. Κοντά βρέθηκαν καμένα σημεία στο έδαφος και μεταλλικά τμήματα, που εξετάζονται ως πιθανά ίχνη έκρηξης.

Κύκλοι ασφαλείας που επικαλούνται γερμανικά μέσα εκτιμούν ότι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών ενδέχεται να εμπλέκονται στον σχεδιασμό, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση. Η Μόσχα έχει αρνηθεί οποιαδήποτε ευθύνη.

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Την έρευνα διεξάγει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εγκληματολογικής Αστυνομίας της Γερμανίας ( Bundeskriminalamt -BKA) υπό την εποπτεία του Γενικού Εισαγγελέα της Γερμανίας, ενώ οι αρχές εξετάζουν την υπόθεση ως πιθανή κρατική τρομοκρατία. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και DNA που εντοπίστηκε στο σημείο.