Συναγερμός στη Γερμανία: Drones πάνω από βάση με Patriot -«Στο μικροσκόπιο» η Ρωσία μετά το παγιδευμένο drone στη Λειψία - iefimerida.gr

Νέα διάσταση παίρνει η υπόθεση των ύποπτων πτήσεων drones στη Γερμανία, καθώς, σύμφωνα με το Spiegel, καταγράφηκε νέο περιστατικό πάνω από στρατιωτική βάση της Μπούντεσβερ στο Μέχερνιχ της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Δύο ύποπτα drones εντοπίστηκαν να πετούν πάνω από στρατιωτική βάση στο Μέχερνιχ, όπου φυλάσσεται κρίσιμο υλικό για συστήματα αεράμυνας Patriot. Οι αρχές εξετάζουν το περιστατικό ως πιθανή κατασκοπευτική δραστηριότητα.

Το νέο συμβάν συνδέεται άμεσα με τον προηγούμενο εντοπισμό παγιδευμένου drone στη Λειψία. Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν πως πίσω από την υπόθεση βρίσκεται ρωσική μυστική υπηρεσία, προκαλώντας πολιτικές αντιδράσεις.

Η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην υπόθεση της Λειψίας. Χαρακτηρίζει τις κατηγορίες «πρόχειρα κατασκευασμένη πρόκληση» και μέρος ενός νέου κύματος «αντιρωσικής υστερίας» στη Γερμανία.

Σε απάντηση, οι γερμανικές αρχές ενισχύουν την ασφάλεια κρίσιμων υποδομών, εγκαθιστώντας προηγμένο σύστημα ραντάρ στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Η απειλή των drones αντιμετωπίζεται πλέον ως σοβαρό ζήτημα εθνικής ασφάλειας.

Το περιστατικό -στον απόηχο εκείνου την περασμένη εβδομάδα στη Λειψία - σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης και επιβεβαιώθηκε σε γερμανικά Μέσα από εκπρόσωπο της Επιχειρησιακής Διοίκησης των γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

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Το κέντρο ασφαλείας της στρατιωτικής εγκατάστασης κατέγραψε την παρουσία των drones και αμέσως ενημερώθηκε η αστυνομία του Οϊσκίρχεν, η οποία έχει αναλάβει την έρευνα.

Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της υπόθεσης έγκειται στο τι βρίσκεται στη συγκεκριμένη εγκατάσταση: σε υπόγειες εγκαταστάσεις φυλάσσονται στρατιωτικό υλικό και ανταλλακτικά για κρίσιμα οπλικά συστήματα, μεταξύ άλλων για το Patriot, ένα από τα σημαντικότερα συστήματα αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας της Γερμανίας.

Δύο ύποπτα drones πάνω από τη βάση

Οι νεότερες πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο ύποπτα drones που εντοπίστηκαν πάνω από τη στρατιωτική εγκατάσταση.

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Αρχικές δημοσιογραφικές αναφορές είχαν κάνει λόγο για συνολικά έξι θεάσεις drones, ωστόσο τα νεότερα στοιχεία περιορίζουν τον αριθμό των ύποπτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, που εξετάζονται στο συγκεκριμένο περιστατικό, σε δύο.

Δεν έχει γίνει γνωστό ποιος βρισκόταν πίσω από τις πτήσεις ούτε εάν τα drones πραγματοποίησαν οποιαδήποτε ενέργεια πέρα από την παρουσία τους πάνω από την περιοχή.

Οι γερμανικές αρχές εξετάζουν, πάντως, το περιστατικό σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο περιβάλλον, καθώς η στρατιωτική εγκατάσταση διαθέτει υλικό που συνδέεται με κρίσιμες δυνατότητες της γερμανικής αεράμυνας.

Το γεγονός ότι τα drones εμφανίστηκαν πάνω από στρατιωτική υποδομή αυξάνει εύλογα τις υποψίες για πιθανή αναγνωριστική ή κατασκοπευτική δραστηριότητα, χωρίς ωστόσο να έχει μέχρι στιγμής αποδειχθεί ο σκοπός των πτήσεων.

Η Λειψία και το «ρωσικό αποτύπωμα»

Το νέο περιστατικό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς σημειώνεται ενώ οι γερμανικές αρχές ερευνούν την υπόθεση του παγιδευμένου drone που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε.

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Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία έχει αναλάβει την έρευνα, ενώ, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα που επικαλούνται κυβερνητικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους των ΗΠΑ, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι το συγκεκριμένο drone συνδεόταν με ρωσική μυστική υπηρεσία.

Παράλληλα, τα χαρακτηριστικά των εκρηκτικών που εντοπίστηκαν φέρεται να παραπέμπουν σε στρατιωτικό υλικό.

Στη Γερμανία, πολιτικοί από το κυβερνητικό στρατόπεδο αλλά και την αντιπολίτευση έχουν ήδη δείξει προς τη Ρωσία, ενώ ο υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, έχει επιλέξει πιο προσεκτική διατύπωση, κάνοντας λόγο για πιθανή «υβριδική επίθεση» και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής ξένων δυνάμεων.

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Η χρονική συγκυρία, επομένως, προκαλεί ανησυχία στο Βερολίνο: ένα παγιδευμένο drone σε κρίσιμη υποδομή και νέα ύποπτη δραστηριότητα πάνω από στρατιωτική εγκατάσταση δημιουργούν ένα μοτίβο που οι γερμανικές αρχές δεν μπορούν να αγνοήσουν.

Η Μόσχα περνά στην αντεπίθεση

Η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες περί ρωσικής εμπλοκής στην υπόθεση της Λειψίας.

Σε ανακοίνωσή της χαρακτήρισε την υπόθεση «πρόχειρα κατασκευασμένη πρόκληση», υποστηρίζοντας ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ουκρανίας και συγκεκριμένων κύκλων της ευρωπαϊκής πολιτικής.

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Η ρωσική πλευρά έκανε επίσης λόγο για νέο κύμα «αντιρωσικής υστερίας» στη Γερμανία.

Μέχρι στιγμής, συνεπώς, η εικόνα παραμένει αντιφατική: από τη μία βρίσκονται οι εκτιμήσεις αμερικανικών υπηρεσιών και οι υποψίες Γερμανών πολιτικών, και από την άλλη η κατηγορηματική διάψευση της Μόσχας.

Νέο σύστημα εντοπισμού drones στη Λειψία

Την ίδια ώρα, οι γερμανικές αρχές ενισχύουν τα μέτρα προστασίας κρίσιμων υποδομών.

Στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε τέθηκε ήδη σε λειτουργία νέο σύστημα επιτήρησης drones, με την Ομοσπονδιακή Αστυνομία να χρησιμοποιεί το προηγμένο ραντάρ EchoShield.

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Το σύστημα έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει drones από μεγάλη απόσταση και να παρακολουθεί την πορεία τους, σε μια προσπάθεια των γερμανικών αρχών να αντιμετωπίσουν μια απειλή που εξελίσσεται πλέον σε σοβαρό ζήτημα εθνικής ασφάλειας.

Το νέο περιστατικό στο Μέχερνιχ δείχνει, πάντως, ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται στα αεροδρόμια.

Η εμφάνιση ύποπτων drones πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ιδιαίτερα σε σημεία όπου αποθηκεύεται ή συντηρείται κρίσιμο στρατιωτικό υλικό, προσθέτει μια νέα διάσταση στις γερμανικές ανησυχίες.

Και ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, το Βερολίνο βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα δύσκολο ερώτημα: πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά ή για μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας κατασκοπείας και υβριδικών ενεργειών εναντίον γερμανικών υποδομών;

Η απάντηση δεν έχει ακόμη δοθεί. Το γεγονός, όμως, ότι οι γερμανικές αρχές αντιμετωπίζουν πλέον τις πτήσεις drones γύρω από στρατιωτικές και κρίσιμες εγκαταστάσεις ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας δείχνει ότι το θέμα έχει περάσει σε νέα, πολύ πιο σοβαρή φάση, όπως μεταδίδει η Deutsche Welle.