 Συναγερμός στον Λευκό Οίκο: Εκκενώθηκε ο χώρος των δημοσιογράφων μετά από σύγκρουση οχήματος και επεισόδιο με τις Αρχές [βίντεο] - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στον Λευκό Οίκο: Εκκενώθηκε ο χώρος των δημοσιογράφων μετά από σύγκρουση οχήματος και επεισόδιο με τις Αρχές [βίντεο]

Αυτοκίνητο έσπασε το κιγκλίδωμα μπροστά από τον Λευκό Οίκο
Αυτοκίνητο έσπασε το κιγκλίδωμα μπροστά από τον Λευκό Οίκο / Φωτογραφία Χ
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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας κοντά στον Λευκό Οίκο, έπειτα από σύγκρουση οχήματος σε προστατευτικό κιγκλίδωμα.

Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ (USSS), η οποία προχώρησε σε εσπευσμένη απομάκρυνση του σώματος των δημοσιογράφων που καλύπτουν τον Λευκό Οίκο.

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Σε «lockdown» ο Λευκός Οίκος

Την ίδια στιγμή σημειώθηκε ένταση ανάμεσα στον οδηγό και πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας και μέλη της Εθνοφρουράς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ προχώρησε στη σύλληψή του. Σε βίντεο από το περιστατικό, ο άνδρας ακούγεται να φωνάζει επανειλημμένα: «Ω, Θεέ μου».

Πάντως, η δημοσιογράφος του CBS στον Λευκό Οίκο, Τζένιφερ Τζέικομπς, επιβεβαίωσε ότι το κυβερνητικό κτίριο είχε τεθεί σε καραντίνα.

Ένας άλλος δημοσιογράφος του Λευκού Οίκου, ο Κόνορ Στρίνγκερ, κοινοποίησε μια φωτογραφία της αίθουσας ενημέρωσης, η οποία ήταν γεμάτη δημοσιογράφους.

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«ΤΩΡΑ στον Λευκό Οίκο -η Μυστική Υπηρεσία έχει διατάξει την είσοδο δημοσιογράφων στο εσωτερικό στο πλαίσιο κάποιου είδους lockdown. Δεν είναι σαφές γιατί ή ποια είναι η απειλή» ανέφερε χαρακτηριστικά

«Ξεχωριστά βίντεο υποδηλώνουν ότι ένα αυτοκίνητο έπεσε στο βόρειο άκρο του πάρκου Lafayette Square και στη συνέχεια συγκρούστηκε με την Μυστική Υπηρεσία και την Εθνοφρουρά», πρόσθεσε.

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