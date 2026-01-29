Τι είναι ο φονικός ιός Νίπα που μεταδίδεται και σε ανθρώπους -Έλεγχοι σε αεροδρόμια στην Ασία - iefimerida.gr

Σε αυξημένη επιφυλακή μετά την επιβεβαίωση δύο κρουσμάτων του φονικού ιού Νίπα στην Ινδία βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές σε πολλές ασιατικές χώρες.

Το Πακιστάν έγινε η τελευταία χώρα που ανακοίνωσε ενισχυμένους ελέγχους στα σημεία εισόδου, καθώς ο φόβος εισαγόμενων περιστατικώ﻿ν οδηγεί σε αυστηρότερα μέτρα σε ολόκληρη την περιοχή.

Αυστηροί έλεγχοι σε αεροδρόμια και σύνορα

Χώρες όπως η Ταϊλάνδη, η Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ, η Μαλαισία, η Ινδονησία, το Βιετνάμ και το Νεπάλ έχουν ήδη εντείνει τους ελέγχους σε αεροδρόμια, με θερμικές κάμερες, δηλώσεις κατάστασης υγείας και αυξημένη επιτήρηση επιβατών που φτάνουν από πληγείσες περιοχές της Ινδίας.

Το υπουργείο Υγείας της Ινδίας ανακοίνωσε στις 27 Ιανουαρίου ότι τα δύο κρούσματα στο κρατίδιο της Δυτικής Βεγγάλης έχουν περιοριστεί, ενώ 196 άτομα που ήρθαν σε στενή επαφή με τους ασθενείς εντοπίστηκαν, τέθηκαν σε καραντίνα και βρέθηκαν αρνητικά στον ιό Νίπα, χωρίς να εμφανίσουν συμπτώματα.

Τι είναι ο ιός Νίπα και γιατί ανησυχεί τις Αρχές

Ο ιός Νίπα είναι ζωονοτικός, δηλαδή μεταδίδεται από ζώα σε ανθρώπους, αλλά και από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω στενής επαφής. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), φορείς του ιού είναι κυρίως οι νυχτερίδες των φρούτων, αλλά και άλλα ζώα, όπως οι χοίροι.

Ο ιός προκαλεί υψηλό πυρετό και σε σοβαρές περιπτώσεις εγκεφαλίτιδα (φλεγμονή του εγκεφάλου), ενώ το ποσοστό θνησιμότητας εκτιμάται μεταξύ 40% και 75%, καθιστώντας τον έναν από τους πιο θανατηφόρους ιούς παγκοσμίως.

Ποια είναι τα συμπτώματα

Τα συμπτώματα μπορεί να κυμαίνονται από ήπια έως εξαιρετικά σοβαρά και περιλαμβάνουν:

Πυρετό

Πονοκέφαλο

Μυϊκούς πόνους

Εμετό

Πονόλαιμο

Σε προχωρημένα στάδια, μπορεί να εμφανιστούν ζάλη, υπνηλία, σύγχυση και νευρολογικά συμπτώματα που υποδηλώνουν οξεία εγκεφαλίτιδα. Αν και πολλοί ασθενείς αναρρώνουν πλήρως, έχουν καταγραφεί και περιπτώσεις υποτροπής.

Δεν υπάρχει εμβόλιο - Πώς αντιμετωπίζεται

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο ή ειδική θεραπεία για τον ιό Νίπα. Η αντιμετώπιση περιορίζεται σε υποστηρικτική νοσηλεία, συχνά σε μονάδες εντατικής θεραπείας, για τη διαχείριση αναπνευστικών ή νευρολογικών επιπλοκών.

Ο ΠΟΥ έχει χαρακτηρίσει τον ιό Νίπα ως «παθογόνο προτεραιότητας», τονίζοντας την ανάγκη για επείγουσα έρευνα και ανάπτυξη θεραπειών και εμβολίων, ορισμένα από τα οποία βρίσκονται ακόμη σε πειραματικό στάδιο.

Πόσο συχνά εμφανίζονται επιδημίες

Το πρώτο καταγεγραμμένο ξέσπασμα σημειώθηκε το 1999 στη Μαλαισία, με περισσότερους από 100 νεκρούς, κυρίως χοιροτρόφους. Έκτοτε κρούσματα καταγράφονται σχεδόν κάθε χρόνο στο Μπανγκλαντές, ενώ η Ινδία θεωρείται μία από τις πιο ευάλωτες χώρες.

Η Δυτική Βεγγάλη είχε να καταγράψει περιστατικά από το 2007, όταν πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Πιο πρόσφατα, σοβαρά ξεσπάσματα σημειώθηκαν στην πολιτεία Κεράλα, με τουλάχιστον 17 θανάτους το 2018.

Παρότι δεν έχει καταγραφεί ποτέ κρούσμα στη Βρετανία η Υπηρεσία Υγείας και Ασφάλειας (UKHSA) εξέδωσε ενημερωτικό υλικό για πολίτες που σκοπεύουν να ταξιδέψουν σε περιοχές όπου ενδημεί ο ιός.

Οι Αρχές τονίζουν ότι, αν και ο ιός Νίπα δεν μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο, η υψηλή θνησιμότητά του καθιστά αναγκαία τη διαρκή επαγρύπνηση και τη λήψη προληπτικών μέτρων.