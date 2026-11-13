Συναγερμός στη Βρετανία: Σε lockdown τρεις αμερικανικές βάσεις μετά από τηλεφώνημα για βόμβα και εντοπισμό ένοπλου drone

Σε κατάσταση συναγερμού φέρονται να έχουν τεθεί τρεις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Βρετανία.

Ειδικότερα, υπάρχουν αναφορές για απειλή βόμβας και άμεση απειλή κατά των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων που σταθμεύουν στη χώρα.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται, αρχικά τέθηκε σε καθεστώς lockdown η RAF Lakenheath, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε ότι το ίδιο μέτρο εφαρμόστηκε και στις RAF Mildenhall και RAF Feltwell. Αναφορές κάνουν λόγο για σειρήνες που ηχούν στις δύο τελευταίες βάσεις.

Οι εξελίξεις έρχονται λίγες ημέρες μετά την απομάκρυνση αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών από τη RAF Mildenhall, έπειτα από απροσδιόριστη απειλή που φέρεται να συνδεόταν με το Ιράν.

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του Sky News, Debora Haynes, ο εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (USAF) δήλωσε:

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«Απόψε, το προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ ανταποκρίθηκε σε αναφορές για ύποπτη και μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από την αεροπορική βάση RAF Lakenheath.

Δεν υπήρξαν επιπτώσεις στο προσωπικό, στα αεροσκάφη ή στις εγκαταστάσεις της βάσης.

Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τις αρμόδιες αρχές της χώρας υποδοχής, προκειμένου να διασφαλίσουμε την προστασία των Αμερικανών στρατιωτικών, του πολιτικού προσωπικού των ΗΠΑ, των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις, καθώς και των οικογενειών τους και της τοπικής κοινωνίας.

Η προστασία της κοινής μας κοινότητας αποτελεί ευθύνη όλων. Καλούμε τους πολίτες να συμβάλουν στην προσπάθεια αυτή, ενημερώνοντας τις τοπικές αρχές για οποιαδήποτε ασυνήθιστη ή ύποπτη δραστηριότητα».

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Εντοπίστηκε και ένοπλο drone

Νεότερες αναφορές κάνουν λόγο για εντοπισμό ένοπλου μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) στον εναέριο χώρο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που κυκλοφορούν, οι αμερικανικές βάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν τεθεί σε επίπεδο συναγερμού Force Protection Condition (FPCON) Delta.

Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού προστασίας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων και εφαρμόζεται όταν υπάρχει επιβεβαιωμένη ή άμεσα επικείμενη τρομοκρατική απειλή ή απειλή επίθεσης κατά στρατιωτικών εγκαταστάσεων και προσωπικού.