Συναγερμός για βόμβα σε αεροσκάφος από το Χίθροου -Έκλεισε το αεροδρόμιο Μόντλιν της Βαρσοβίας - iefimerida.gr

Το αεροδρόμιο Βαρσοβίας, Μόντλιν, στην Πολωνία παραμένει κλειστό μέχρι νεωτέρας, μετά από απειλή για βόμβα, όπως μεταδίδει ο Independent.



Το αεροδρόμιο, έκλεισε μετά την έκτακτη προσγείωση ενός αεροσκάφους από το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, λόγω πληροφοριών για εκρηκτικό μηχανισμό σε αεροσκάφος, όπως ανέφερε το αεροδρόμιο σε ανακοίνωσή του.

Ερευνούν το αεροσκάφος οι αρχές

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και οι υπηρεσίες ασφαλείας βρίσκονται στο σημείο πραγματοποιώντας έρευνες.

«Μια πτήση από το Λονδίνο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Modlin στις 10:01 π.μ. με 181 επιβαίνοντες. Το αεροδρόμιο έχει κλείσει. Αναμένουμε ειδικούς εξουδετέρωσης βομβών», δήλωσε ο εκπρόσωπος του αεροδρομίου Modlin της Βαρσοβίας, Άνταμ Ζαμπλόβσκι, στο TVN Warszawa.