Δεν θα θίξω το ζήτημα Ελλάδας-Τουρκίας γιατί θα μου απαγορεύσουν να ξαναπάω στη Μύκονο, λέει ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα - iefimerida.gr

ΚΟΣΜΟΣ

Δεν θα θίξω το ζήτημα Ελλάδας-Τουρκίας γιατί θα μου απαγορεύσουν να ξαναπάω στη Μύκονο, λέει ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία Τομ Μπάρακ
Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ / Φωτογραφία: AP Photo / Andres Kudacki
ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ
ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία τοποθετήθηκε σχετικά με την αγορά αμερικανικών F-35 από την Άγκυρα.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, δήλωσε την Παρασκευή ότι αναμένει η Ουάσιγκτον και η Άγκυρα να επιλύσουν σύντομα το ζήτημα των αμερικανικών κυρώσεων σχετικά με την αγορά του ρωσικού πυραυλικού συστήματος S-400 από την Τουρκία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πιστεύω ότι το ζήτημα του S-400 θα επιλυθεί σύντομα. Από τη σκοπιά του προϊσταμένου μου (σ.σ.: Ντόναλντ Τραμπ), η αποδοχή στο πρόγραμμα F-35 είναι εντάξει», δήλωσε ο Μπάρακ στο Διπλωματικό Φόρουμ της Αττάλειας.

Το 2020, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στην Τουρκία, λόγω της αγοράς, και την απέκλεισαν από το πρόγραμμα προμήθειας και κατασκευής μαχητικών αεροσκαφών F-35.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο Μπάρακ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι θετικός στην αγορά των αμερικανικών F-35 από την Τουρκία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ατάκα για τη Μύκονο

«Το ζήτημα Ελλάδας-Τουρκίας είναι λοιπόν ένα άλλο ιστορικό ζήτημα, το οποίο δεν θα προσπαθήσω καν να θίξω, γιατί θα μου απαγορεύσουν να ξαναπάω στη Μύκονο», είπε με χιούμορ ο Μπάρακ στις σχετικές του δηλώσεις.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Τουρκία ΗΠΑ S400 ΤΟΜ ΜΠΑΡΑΚ πρέσβης f35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

