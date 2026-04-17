Δεν θα θίξω το ζήτημα Ελλάδας-Τουρκίας γιατί θα μου απαγορεύσουν να ξαναπάω στη Μύκονο, λέει ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα - iefimerida.gr

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία τοποθετήθηκε σχετικά με την αγορά αμερικανικών F-35 από την Άγκυρα.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, δήλωσε την Παρασκευή ότι αναμένει η Ουάσιγκτον και η Άγκυρα να επιλύσουν σύντομα το ζήτημα των αμερικανικών κυρώσεων σχετικά με την αγορά του ρωσικού πυραυλικού συστήματος S-400 από την Τουρκία.

«Πιστεύω ότι το ζήτημα του S-400 θα επιλυθεί σύντομα. Από τη σκοπιά του προϊσταμένου μου (σ.σ.: Ντόναλντ Τραμπ), η αποδοχή στο πρόγραμμα F-35 είναι εντάξει», δήλωσε ο Μπάρακ στο Διπλωματικό Φόρουμ της Αττάλειας.

Το 2020, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στην Τουρκία, λόγω της αγοράς, και την απέκλεισαν από το πρόγραμμα προμήθειας και κατασκευής μαχητικών αεροσκαφών F-35.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο Μπάρακ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι θετικός στην αγορά των αμερικανικών F-35 από την Τουρκία.

Η ατάκα για τη Μύκονο

«Το ζήτημα Ελλάδας-Τουρκίας είναι λοιπόν ένα άλλο ιστορικό ζήτημα, το οποίο δεν θα προσπαθήσω καν να θίξω, γιατί θα μου απαγορεύσουν να ξαναπάω στη Μύκονο», είπε με χιούμορ ο Μπάρακ στις σχετικές του δηλώσεις.