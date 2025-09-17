 Σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας υπέγραψαν Πακιστάν-Σαουδική Αραβία - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας υπέγραψαν Πακιστάν-Σαουδική Αραβία

Πακιστάν, Σαουδική Αραβία
Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ / Φωτογραφία: Saudi Gazette, χ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, το οποίο διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, υπέγραψαν σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τις σχέσεις τους.

Η ανακοίνωση του γραφείου του πακιστανού πρωθυπουργού αναφέρει μεταξύ άλλων, ότι η συμφωνία «αντικατοπτρίζει την κοινή δέσμευση των δύο χωρών να ενισχύσουν την ασφάλειά τους και να συμβάλουν στην επίτευξη ασφάλειας και ειρήνης στη περιοχή τους και στον κόσμο».

Επισημαίνοντας πως αποσκοπεί σε περαιτέρω ανάπτυξη της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ισλαμαμπάντ και Ριάντ και στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος έναντι οποιασδήποτε μορφής επιθετικότητας, υπογραμμίζεται πως η συμφωνία προβλέπει ότι ενδεχόμενη επίθεση εναντίον είτε του Πακιστάν είτε της Σαουδικής Αραβίας «θα θεωρείται επίθεση εναντίον και των δύο χωρών».

ΑΠΕ ΜΠΕ

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Πακιστάν Σαουδική Αραβία σύμφωνο

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ