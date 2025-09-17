Σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας υπέγραψαν Πακιστάν-Σαουδική Αραβία - iefimerida.gr

Η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, το οποίο διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, υπέγραψαν σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τις σχέσεις τους.

Η ανακοίνωση του γραφείου του πακιστανού πρωθυπουργού αναφέρει μεταξύ άλλων, ότι η συμφωνία «αντικατοπτρίζει την κοινή δέσμευση των δύο χωρών να ενισχύσουν την ασφάλειά τους και να συμβάλουν στην επίτευξη ασφάλειας και ειρήνης στη περιοχή τους και στον κόσμο».

Επισημαίνοντας πως αποσκοπεί σε περαιτέρω ανάπτυξη της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ισλαμαμπάντ και Ριάντ και στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος έναντι οποιασδήποτε μορφής επιθετικότητας, υπογραμμίζεται πως η συμφωνία προβλέπει ότι ενδεχόμενη επίθεση εναντίον είτε του Πακιστάν είτε της Σαουδικής Αραβίας «θα θεωρείται επίθεση εναντίον και των δύο χωρών».

ΑΠΕ ΜΠΕ