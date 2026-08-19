Συμφωνία ΗΠΑ-Καναδά in extremis, αναστολή των νέων τελωνειακών δασμών - iefimerida.gr

Καναδάς και ΗΠΑ κατέληξαν σε συμφωνία της ύστατης στιγμής που επέτρεψε να αναβληθεί η εφαρμογή νέων τελωνειακών δασμών 50% σε καναδικά προϊόντα εξαγόμενα στην αμερικανική αγορά.

Αναβάλλεται η εφαρμογή νέων τελωνειακών δασμών 50% σε καναδικά προϊόντα

«Ανέστειλα τους τελωνειακούς δασμούς 50% σε βάρος του Καναδά (…) για τρεις ημέρες, βασιζόμενος στο γεγονός ότι, με την επιφύλαξη της οριστικοποίησης των εγγράφων, κατέληξαν σε συμφωνία!», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μέσω Truth Social, πληκτρολογώντας αυτή την τελευταία λέξη με κεφαλαία γράμματα.

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Οι επιπρόσθετοι τελωνειακοί δασμοί, που είχαν αναγγελθεί στα μέσα Ιουλίου, θα εφαρμόζονταν σε καναδικά εισαγόμενα προϊόντα αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, διαφόρων τομέων - από το τσιμέντο έως τα μπαστούνια του χόκεϊ επί πάγου και την μπύρα.

Επρόκειτο για αντίποινα, κατά τον Λευκό Οίκο, για τη «διακριτική» μεταχείριση σε βάρος «αμερικανικών προϊόντων» από πλευράς της κεντρικής κυβέρνησης και αυτών των περισσότερων επαρχιών, με φόντο τις συνεχείς εντάσεις μεταξύ των δυο γειτόνων, αφού επέστρεψε στον Λευκό Οίκο ο ρεπουμπλικανός.

Δεν επρόκειτο πάντως για την πρώτη ομοβροντία επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών στον Καναδά, ενώ αφορούσε μόνο μέρος των καναδικών προϊόντων αξίας 383 δισεκ. δολαρίων που εξάγονται κάθε χρόνο στις ΗΠΑ.

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Ωστόσο, το ποιοτικά διαφορετικό στοιχείο ήταν πως ορισμένα από τα προϊόντα στο στόχαστρο των ΗΠΑ εισάγονται στο πλαίσιο της συμφωνίας «ελεύθερου εμπορίου» Καναδά-ΗΠΑ-Μεξικού.

Η καναδική κυβέρνηση διαπραγματευόταν έως την ύστατη στιγμή με τον νότιο γείτονα, με την ελπίδα να κλείσει συμφωνία για να ακυρωθεί η νέα ομοβροντία τελωνειακών δασμών.

Η καναδική ομάδα διαπραγματευτών παρέμενε ακόμη χθες στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με τον αμερικανικό Τύπο. Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνι, της έδωσε οδηγία να προσφέρει στοχευμένες παραχωρήσεις με σκοπό να αποτραπούν οι νέοι δασμοί και να μειωθούν ήδη εφαρμοζόμενοι.

Οι κ.κ. Κάρνι και Τραμπ συνομίλησαν χθες και προχθές τηλεφωνικά, στο πλαίσιο της προσπάθειας να κλειστεί συμφωνία.

Για να δικαιολογήσει τους νέους τελωνειακούς δασμούς, η Ουάσιγκτον είχε επικαλεστεί τα αντίποινα από την Οτάβα σε δασμούς που επέβαλαν οι ΗΠΑ.

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Όπως το έβλεπε ο Λευκός Οίκος, ο Καναδάς, μαζί με την Κίνα, ήταν οι μοναδικές δύο χώρες που εφάρμοσαν αντίποινα για τις αμερικανικές προσπάθειες «να επανεξισορροπήσουν» το εμπορικό τους ισοζύγιο, όπως επιχειρηματολόγησε ο Τζέιμισον Γκριρ, ο αντιπρόσωπος του Λευκού Οίκου για το εμπόριο (USTR).

Είχε καταγγείλει ακόμη το καναδικό μποϊκοτάζ σε αμερικανικά αλκοολούχα ποτά, σε αντίποινα για τις επανειλημμένες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τις οποίες εξέφρασε την επιθυμία του ο Καναδάς να γίνει η «51η πολιτεία» των ΗΠΑ.

Όταν αναγγέλθηκαν οι νέοι τελωνειακοί δασμοί ο Καναδός πρωθυπουργός Κάρνι είχε καταγγείλει την «άμεση παραβίαση» της τριμερούς συμφωνίας «ελεύθερου εμπορίου» και είχε υποσχεθεί πως θα λαμβάνονταν «μέτρα» αντιποίνων που θα ήταν «ισοδύναμα».

Οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν τερματιστεί ανάμεσα στις δύο χώρες, «μένει ακόμη δουλειά να γίνει», είπε χθες ο κ. Κάρνι, ενώ τα μέρη επιδιώκουν να κλείσουν ευρύτερη συμφωνία, για τους όρους του τριμερούς εμπορίου.

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Ο Αμερικανός πρόεδρος, Τραμπ, δεν σταματά να επικρίνει την ισχύουσα συμφωνία, παρότι ο ίδιος τη διαπραγματεύτηκε στην πρώτη του θητεία, όταν αντικαταστάθηκε η προϋπάρχουσα NAFTA.

Η τρέχουσα περιείχε ρήτρα για την αναθεώρησή της και την παράτασή της φέτος. Οι κυβερνήσεις των τριών χωρών, στη θεωρία τουλάχιστον, θα την ανανέωναν για 16 χρόνια. Αλλά, με δεδομένη την άρνηση της Ουάσιγκτον, θα ανανεώνεται χρόνο τον χρόνο για μια δεκαετία προτού πάψει να ισχύει.

Οι τρεις κυβερνήσεις βρίσκονται σε φάση επίπονων, σκληρών διαπραγματεύσεων, ενώ οι διπλωματικές σχέσεις τους έχουν δοκιμάστηκαν επανειλημμένα αφού επέστρεψε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ο Καναδάς και το Μεξικό συγκαταλέγονται στους κυριότερους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, αλλά ήταν επίσης οι πρώτοι στόχοι του εμπορικού πολέμου που εξαπέλυσε προς κάθε κατεύθυνση ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος Τραμπ, αφού επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο του 2025.

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Ωστόσο, εκείνοι οι δασμοί ακυρώθηκαν στα τέλη Φεβρουαρίου από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Κατά δεδομένα των κυβερνήσεων του Μεξικού και του Καναδά, πάνω από το 80% των προϊόντων τους που εξάγονται στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου καλύπτεται από την τριμερή συμφωνία «ελεύθερου εμπορίου».

ΑΠΕ-ΜΠΕ