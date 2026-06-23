«Μπαράζ» συλλήψεων στην Τουρκία πριν ξεκινήσει η σύνοδος του ΝΑΤΟ - Χειροπέδες σε τουλάχιστον 200 ανθρώπους - iefimerida.gr

Τουλάχιστον 200 άνθρωποι έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι για διασυνδέσεις με το Ισλαμικό Κράτος και ακροαριστερές οργανώσεις στην Τουρκία.

Η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε «μπαράζ» συλλήψεων στην τουρκική πρωτεύουσα ενόψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που αναμένεται να διεξαχθεί από τις 7 έως τις 8 Ιουλίου.

Σύμφωνα με την εισαγγελία της Άγκυρας, 209 άνθρωποι συνελήφθησαν και 32 άλλοι αναζητούνται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

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Σχεδόν 200 (185) από αυτούς κατηγορούνται για διασυνδέσεις με διάφορες ακροαριστερές ομάδες που χαρακτηρίζονται ως τρομοκρατικές οργανώσεις από την Άγκυρα, συμπεριλαμβανομένου του Επαναστατικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Κόμματος-Μετώπου (DHKP-C, Μαρξιστικό-Λενινιστικό), το οποίο έχει αναλάβει την ευθύνη για πολλές επιθέσεις στην Τουρκία στο παρελθόν.

Το γραφείο του κυβερνήτη της Άγκυρας ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι θα απαγορεύσει όλες τις διαδηλώσεις από τις 28 Ιουνίου μέχρι και μετά τη σύνοδο κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Συνελήφθησαν δικηγόροι και δημοσιογράφοι

Η Ένωση Προοδευτικών Δικηγόρων (CHD), συχνός στόχος των τουρκικών αρχών, τόνισε ότι δύο μέλη της συνελήφθησαν στην Άγκυρα. Ένας τρίτος δικηγόρος συνελήφθη στην Κωνσταντινούπολη, πρόσθεσε η Ένωση.

Ο Γιλντίζ Ταρ, αρχισυντάκτης του ΛΟΑΤΚΙ+ περιοδικού Kaos GL, συνελήφθη επίσης σε αυτό το κύμα συλλήψεων, σύμφωνα με την τουρκική μκο MLSA.

Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) χαρακτήρισαν τη σύλληψή του «αυθαίρετη» και «απαράδεκτη» και απαίτησαν την άμεση απελευθέρωσή του.