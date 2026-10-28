Σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας κοντά στο Τολέδο στην Ισπανία -Tουλάχιστον 39 νεκροί - iefimerida.gr

Δύο τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν στην Ισπανία και σύμφωνα με ισπανικά μέσα, ανάμεσά τους το Antenna 3 που επικαλούνται τις αρχές, τουλάχιστον 39 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Πηγές τόσο από την κεντρική κυβέρνηση όσο και από την περιφερειακή κυβέρνηση της Καστίλλης-Λα Μάντσα κάνουν λόγο ένα πολύ σοβαρό ατύχημα στο Τολέδο με πολλούς νεκρούς, αν και δεν μπορούν ακόμη να επιβεβαιώσουν τον ακριβή αριθμό. Προς το παρόν, έχουν επιβεβαιώσει 10 θανάτους, αλλά υποθέτουν ότι θα υπάρχουν περισσότεροι. «Θα μπορούσε να είναι χειρότερα από το Αλνταμούθ», αναφέρουν αυτές οι πηγές.

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Σημειώνεται ότι τον περασμένο Ιανουάριο είχε σημειωθεί μια παρόμοια τραγωδία με τη σύγκρουση και πάλι, δύο τρένων υψηλής ταχύτητας. Τότε οι νεκροί ανήλθαν σε 46.

Στα 2 τρένα επέβαιναν συνολικά 544 επιβάτες, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος της Καστίγια Λα Μάντσα, στο τηλεοπτικό δίκτυο La 1 του TVE. «Στο τρένο 2080 της Renfe AVE επέβαιναν 397 επιβάτες ενώ στο Iryo 6076 147 επιβάτες και ένα μωρό» δήλωσε.

«Ανθρώπινο λάθος» πιθανότατα πίσω από την τραγωδία

Σε ανθρώπινο λάθος ενδεχομένως οφείλεται το σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα το πρωί.



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Όπως αναφέρει η El Pais, οι αρχικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για «ανθρώπινο λάθος από χειριστή της Adif (ο κρατικός οργανισμός της Ισπανίας που διαχειρίζεται τις σιδηροδρομικές υποδομές της χώρας), έπειτα από βλάβη στο κύριο σύστημα σηματοδότησης». Το σύστημα ασφαλείας είναι αυτοματοποιημένο, ωστόσο, όταν παρουσιάζεται βλάβη, η λειτουργία του περνά σε χειροκίνητο έλεγχο.

Όπως φαίνεται, το σύστημα ασφαλείας παρουσίασε πρόβλημα το πρωί της Τετάρτης, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθούν περίπου οκτώ τρένα στην περιοχή. Αργότερα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, εργαζόμενος στο κέντρο ελέγχου της Ατότσα έδωσε κατά λάθος εντολή σε τρένο της Renfe (του κύριου κρατικού σιδηροδρομικού φορέα που εκτελεί επιβατικά και εμπορευματικά δρομολόγια) να συνεχίσει την πορεία του, παρά το γεγονός ότι ένα τρένο της Iryo εμπόδιζε τη γραμμή.

Τελικά, το τρένο της Renfe προσέκρουσε από πίσω στο τρένο της Iryo, με ταχύτητα που δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, προκαλώντας το δυστύχημα.

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Αναστέλλονται όλα τα δρομολόγια στη γραμμή που συνδέει Μαδρίτη - Ανδαλουσία

Εξαιτίας του δυστυχήματος αναστέλλονται τα δρομολόγια στη γραμμή που συνδέει τη Μαδρίτη με την περιοχή της Ανδαλουσίας, στη νότια Ισπανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ισπανική εταιρία σιδηροδρόμων ADIF, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Η κυκλοφορία στη σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης-Ανδαλουσίας ανεστάλη μετά από σύγκρουση τρένου με προπορευόμενο», δήλωσε η ADIF σε ανάρτηση στο Χ.

Επιβάτης του AVE περιγράφει: «Είδα το βαγόνι διαλυμένο»

Ένας από τους επιβάτες του τρένου υψηλής ταχύτητας Renfe AVE συγκρούστηκε με το αντίστοιχο της εταιρείας Iryo, περιέγραψε όσα έζησε στην εκπομπή Más de uno, σύμφωνα με την El Pais.



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«Είμαι ένας από τους επιβάτες που επέβαιναν στο τρένο. Είμαι καλά, αλλά το περιστατικό ήταν πολύ σοβαρό. Από όσα μπορώ να δω, υπάρχουν τραυματίες. Μόλις έφτασε ένα από τα πρώτα ελικόπτερα, ενώ μετρώ τρία οχήματα της Πολιτοφυλακής. Μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι συγκρούστηκαν δύο τρένα. Το δικό μου ακολουθούσε το άλλο και συγκρούστηκε με ένα τρένο της Iryo. Είδα το βαγόνι διαλυμένο και να έχει πέσει σε πρανές.

Επέβαινα σε ένα AVE με κατεύθυνση τη Σεβίλλη. Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη. Το βαγόνι είχε καταστραφεί ολοσχερώς. Ένας άνδρας έπεσε πάνω μου, αλλά καταφέραμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Υπήρχαν επιβάτες με τραυματισμούς και χτυπήματα στο σώμα».