Σύγκρουση τρένων στην Αίγυπτο -Τουλάχιστον 4 νεκροί και 88 τραυματίες [βίντεο] - iefimerida.gr

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από σύγκρουση τρένων στην Αίγυπτο.

Οι Αιγυπτιακοί Εθνικοί Σιδηρόδρομοι (ENR) ανέφεραν ότι το τρένο αριθ. 134, της γραμμής «Tahya Misr» στη διαδρομή Γκίζα–Φαγιούμ, συγκρούστηκε με το πίσω μέρος του τρένου αριθ. 2010, το οποίο ταξίδευε από το Κάιρο προς το Ασουάν, μεταξύ των σταθμών Καφρ Αμμάρ και Αλ-Ράκκα.



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Όπως μεταδίδει το αιγυπτιακό δίκτυο Ahram, το οποίο επικαλείται επίσημα στοιχεία του υπουργείου Υγείας, συνολικά 88 τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία.

Βίντεο από το σημείο της συγκρούσης των τρένων

Ο υπουργός Υγείας της Αιγύπτου, Χαλέντ Αμπντέλ-Γκάφαρ, διέταξε τις υγειονομικές μονάδες στις επαρχίες της Γκίζας και του Μπένι Σουέφ να αυξήσουν την ετοιμότητά τους και να παρέχουν όλες τις απαραίτητες ιατρικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ασθενοφόρων.

Το υπουργείο ανέφερε ότι συνεχίζει να παρακολουθεί τους τραυματίες και να διασφαλίζει ότι λαμβάνουν ολοκληρωμένη ιατρική περίθαλψη.

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Ο πρόεδρος της Αίγυπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι σε μήνυμά του εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.



«Παρακολουθώ με μεγάλη προσοχή τις επιπτώσεις του ατυχήματος με τα δύο τρένα και εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και τις ειλικρινείς ευχές μου για γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες. Έχω δώσει εντολή στις κρατικές αρχές να παρέχουν την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη, να διερευνήσουν άμεσα τις συνθήκες του ατυχήματος και να λογοδοτήσουν όλοι όσοι διαπιστωθεί ότι έδειξαν αμέλεια» έγραψε στο x.