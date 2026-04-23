Σύγκρουση τρένων στη Δανία: Τέσσερις τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση - iefimerida.gr

Δύο τρένα συγκρούστηκαν στη Δανία την Πέμπτη και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 17 άτομα τραυματίστηκαν.

Όπως μεταδίδει το Ekstra Bladet, επικαλούμενο τις Αρχές, τέσσερα άτομα είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ συνολικά εντοπίστηκαν 17 τραυματίες.



Το ατύχημα σημειώθηκε κοντά στο Χίλεροντ, βόρεια της Κοπεγχάγης. «Πρόκειται για δύο τοπικά τρένα που συγκρούστηκαν μετωπικά», δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της ευρύτερης περιοχής της Κοπεγχάγης.



«Υπάρχουν τραυματίες μεταξύ των επιβατών. Όλοι έχουν βγει από τα τρένα, οπότε κανείς δεν έχει παγιδευτεί… Έχουν αποσταλεί δυνάμεις στον τόπο του συμβάντος», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.