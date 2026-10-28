Σύγκρουση τρένων στην Ισπανία -Συγκλονισμένος ο Σάντσεθ: Η αλληλεγγύη μου σε όλα τα θύματα και τις οικογένειές τους - iefimerida.gr

Συγκλονισμένος από το σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα που έγινε νωρίτερα σήμερα στην Ισπανία δήλωσε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ σε ανάρτηση στο Χ.

«Η σκέψη μου, η αλληλεγγύη μου και η στήριξή μου είναι σε όλα τα θύματα και τις οικογένειές τους» ανέφερε στην ανάρτησή του.

«Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι» έχασαν τη ζωή τους σήμερα στη σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας, περίπου 150 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές, που προειδοποίησαν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω.

ΑΠΕ-ΜΠΕ